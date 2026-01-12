"Dzīvē ir jauns izaicinājums!" Bokseris Zutis ne pirmo reizi izšķiras par kardinālu lēmumu
Bokseris Kristaps Zutis, kurš aizvadītajā nedēļas nogalē ar nokautu "Bazara 0" cīņu šovā piekāpās Francim Rozentālam, paziņojis, ka viņa laiks sportā tuvojas beigām.
"Zinu, ka daudzus šis iepriecinās! Šis lēmums, šī doma par to, ka pietiek ar dēla piedzimšanu palika arvien skaļāka. Man dzīvē ir jauns izaicinājums, man jārūpējas par dēlu un tas nav apvienojams ar sportu. Prombūtne, traumas - tas viss radīja nepanesamu un neizbaudāmu šo procesu. Vēl viena reize, "one last dance" (vēl viena pēdējā deja - aut.) "KOK Fights" februārī," paziņojis Kristaps Zutis.
Vēl 10. janvārī, cīnoties "Bazara 0" cīņu šova ietvaros "Xiaomi Arena" viņš ar nokautu piekāpās Francim Rozentālam. “Es kāpu ringā ar traumu, tās nav atmazkas, bet jūs sevi saucat par ‘Bazāra 0’ — kāds vispār var būt bazars par vienošanās pildīšanu?” pēc neveiksmes rakstīja Zutis, piebilstot, ka, neskatoties uz sitieniem pakausī un traumu, viņš cīnījies, jo “nem*ž”, taču sagaida, lai organizatori pildītu savus solījumus. Viņš ierakstā par karjeras pēdējo cīņu apgalvojis, ka organizācija ir viņam samaksājusi.
"KOK Fight Night 128" "Xiaomi Arena" notiks 21. februārī. Zuša pretinieks gan vēl nav paziņots, tāpat kā nav pieejama cīņu vakara programma. Jāmin, ka šī nav pirmā reize, kad Zutis nolemj noslēgt boksera karjeru. Tā viņš darīja 2020. gadā pēc zaudējuma Ņikitam Smirnovam "LNK Fight Night" ietvaros, kā arī 2023. gadā pēc zaudējuma Šveicē pret Kosovas bokseri. Šajos gadījumos viņš gan solījumu noslēgt karjeru nepildīja, atgriežoties apritē un cīnoties Latvijā organizētos cīņu šovos.
