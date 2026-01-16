FOTO: Uvis Balinskis un "Panthers" viesojas Baltajā namā: apdāvina Trampu, kurš neaizmirst pieminēt Kanādu
15. janvārī Stenlija kausa čempione Floridas "Panthers" ar Uvi Balinski viesojās pie ASV prezidenta Donalda Trampa, kuram uzdāvināja komandas kreklu, hokeja nūju un čempionu gredzenus.
NHL Stenlija kausa ieguvējas viesošanās Baltajā namā jau ir ierasta tradīcija. No NHL pirmie, kas viesojās pie ASV prezidenta, bija Pitsburgas "Penguins" 1991. gadā.
Floridas "Panthers" uz Balto namu devās otro reizi pēc kārtas. Pirms oficiālajām uzrunām visiem Floridas spēlētājiem un darbiniekiem bija iespēja izstaigāt dažādas Baltā nama istabas, bet pēc tam viesoties arī Ovālajā kabinetā jeb prezidenta birojā. Tajā vienā no fotogrāfijām aiz sēdošā Donalda Trampa redzams latvietis Uvis Balinskis.
"Ir pagodinājums Baltajā namā uzņemt divkārtējos Stenlija kausa ieguvējus. Vienreizēja komanda un vienreizēji spēlētāji. Šie hokejisti ir atbildīgi par vienu no labākajiem sasniegumiem šī kluba vēsturē," uzrunā teica Donalds Tramps, kurš neaizmirsa, ka finālā "Panthers" pārspējusi komandu no Kanādas - Edmontonas "Oilers".
"Jūs neļāvāt Kanādai izcīnīt Stenlija kausu. Mums ir zināma sāncensība ar Kanādu. Mums klājas daudz labāk nekā viņiem, un gribam, lai viņiem būtu tāpat," teica Tramps. Jāmin, ka savas otrās prezidentūras sākumā viņš izteica vēlmi pievienot Kanādu kā vēl vienu ASV štatu, kas izraisīja milzu sašutumu kaimiņvalstī. Savukārt "Panthers" komandā par pagājušās sezonas NHL čempioniem kļuva deviņi kanādieši.
"Runājot visas komandas vārdā, esam ļoti pagodināti šeit atrasties. Esot amerikānim, viesoties šeit ir viena no labākajām sajūtām. Lepojos, ka esmu ASV pilsonis, un lepojos, ka kopā ar jums esmu šeit," uzrunā teica "Panthers" viens no līderiem, Metjū Tkačaks.
Floridas "Panthers" uz svinīgo pieņemšanu ieradās ar dāvanām - Donalds Tramps tika pie personalizēta "Panthers" spēļu krekla, jaunas hokeja nūjas un abiem izcīnītajiem čempionu gredzeniem - gan 2024., gan 2025. gada.
Balinskis nav pirmais, kurš viesojas pie ASV prezidenta. Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis un viņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempione Bostonas "Celtics" novembrī viesojās pie tā brīža ASV prezidenta Džo Baidena. Savukārt 2023. gada Stenlija kausa ieguvējs Teodors Bļugers pie šādas iespējas netika, jo viesošanās laikā novembrī jau bija pārcēlies uz Vankūveras "Canucks" komandu. Tikmēr Anete Jēkabsone-Žogota, 2014. gadā kļūstot Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempioni Fīniksas "Mercury" sastāvā, viesojās pie Baraka Obamas.