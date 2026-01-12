Savainojuma dēļ Mateiko nespēlēs olimpiskajās spēlēs, viņa vietā Ravinskis
Uzbrucējs Anrī Ravinskis aizstās savainoto Ēriku Mateiko Latvijas izlases sastāvā olimpiskajās spēlēs, paziņoja Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Mateiko savainojums ir nopietns, un tuvākajā laikā viņam tiks veikta operācija, kas liegs spēlēt aptuveni sešus mēnešus.
23 gadus vecais Ravinskis savā debijas sezonā Amerikas Hokeja līgā (NHL) 22 mačos guvis divus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli. Ebotsfordas "Canucks" uzbrucējs pērnā gada pasaules čempionātā septiņos mačos guva vienus vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli.
Latvijas hokejisti 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs C grupā tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija.
Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.