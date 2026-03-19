"Revolūcija cieta neveiksmi." Z blogeris pēc Putina kritizēšanas naktī nogādāts psihiatriskajā slimnīcā
Z kanāli ziņo, ka pazīstamais blogeris Iļja Remeslo tika nogādāts psihiatriskajā slimnīcā Sanktpēterburgā. Tas noticis uzreiz pēc tam, kad viņš atļāvās kritizēt Putinu un Kremli.
Krievijā briest jauns skandāls ap juristu un blogeri Iļju Remeslo, kurš bija viens no pazīstamākajiem un Kremlim uzticamākajiem propagandas izplatītājiem, līdz viņš pēkšņi publicēja Putinam un režīmam neglaimojošu ierakstu. Z kanāli ziņo, ka viņš 18. marta vakarā tika hospitalizēts psihiatriskajā slimnīcā Sanktpēterburgā pēc virknes kritisku ierakstu.
Publikācijās bija arī aizskaroši komentāri, kas bija adresēti blogerim. Tas tikai veicināja diskusiju sociālajos tīklos.
Ziņo, ka šorīt pārtraukti ieraksti viņa "Telegram" kanālā. Saskaņā ar ziņojumiem, viņš vairākas stundas nav pieteicies ziņojumapmaiņā un neatbild uz zvaniem. Mēģinājumi sazināties ar viņu noved pie ziņojuma "abonents nav pieejams". Šo informāciju apstiprināja arī krievu kolaborants Oļegs Carevs.
Kara atbalstītāju kanāli ziņo, ka Remeslo tiek turēts Skvorcova-Stepanova slimnīcā. Viens Z kanāla autors apgalvoja, ka informācija nākusi "no pašas slimnīcas", savukārt pazīstamais kanāls "Dva Majora" pārpublicēja ierakstu ar parakstu "revolūcija cieta neveiksmi".
Saskaņā ar "Baza" un "Fontanka" sniegto informāciju, Iļja Remeslo tika ievietots Skvorcova-Stepanova 3. psihiatriskajā slimnīcā Sanktpēterburgā. Tā ir tā pati slimnīca, kas PSRS laikos un vēlāk mūsdienu Krievijā tika saistīta ar soda psihiatriju. Tā ir medicīnas iestāde ar smagu reputāciju.
Z blogeris Aleksandrs Kartavihs bija pirmais, kas ziņoja par savu hospitalizāciju. Pēc tam "Baza" ziņoja, ka Remeslo tiek ārstēts 16. nodaļā, kurā ārstē vīriešus ar jauniem garīgo traucējumu simptomiem.
"Fontanka", atsaucoties uz slimnīcas informācijas centru, ziņoja, ka pacients ar šādu vārdu, uzvārdu un patronīmu var saņemt paciņu. Remeslo pēdējo reizi bija tiešsaistē "Telegram" vakar, 18. martā plkst. 23:37.
Soda psihiatrija: Skvorcova-Stepanova slimnīca ir pazīstama ar to, ka padomju laikā tā tika izmantota kā disidentu ieslodzījuma centrs. Pēc kara sākuma Ukrainā klīnika atkal tika saistīta ar disidentu piespiešanas praksi. Sodu psihiatrija PSRS bija prakse, kurā personas, kas nepiekrita valdībai, tika pasludinātas par garīgi slimām un piespiedu kārtā ievietotas psihiatriskajās slimnīcās. Tiesas un ieslodzījuma vietā personas tika izolētas, aizbildinoties ar ārstēšanu, bieži vien bez īstas diagnozes. Viņus tur varēja turēt gadiem ilgi, liedzot viņiem kontaktu ar ārpasauli un dodot spēcīgas psihotropās zāles, lai apspiestu viņu gribu un piespiestu viņus apklust.
Ko pateica Iļja Remeslo?
Pats sākums režīma līdzšinējā sulaiņa tekstā bija gana šokējošs. “Pieci iemesli, kādēļ es pārtraucu atbalstīt Vladimiru Putinu. Kādam tas bija jāpasaka.”
Pirmais punkts konkrēti velk uz “valsts nodevību”, jo viņš atļaujas nosodīt Krievijas invāziju Ukrainā.
“Sākts kā “policijas operācija”, karš jau pilnīgi noteikti ir paņēmis 1-2 miljonu dzīvību. 2014. gadā es atbalstīju Krimas pievienošanu tieši tāpēc, ka notika bez asinsizliešanas. Mums visiem toreiz šķita, ka Putins ir krievu zemju apvienotājs. Un lūk, pie kā mēs nonācām — “gaļas triecienuzbrukumi”, līgumslēdzēju karavīru ievilināšana ar meliem un daudz kas cits, ko apstiprinās jebkurš SMO [“speciālās militārās operācijas” kā Krievijā joprojām dēvē piekto gadu ilgstošo invāziju – red.] dalībnieks. Pilnīgā strupceļā vedošs karš, milzīgi zaudējumi, tas var ilgt vēl 5-10 gadus – vai esat gatavi tam? Neviens neaicina uz karu pret Krieviju. Bet šobrīd karš notiek tikai Putina kompleksu dēļ, bet mēs, parastie pilsoņi, neko no tā neiegūstam, tikai zaudējam.”
Pārējie punkti attiecas uz Putina politikas nodarīto milzīgo kaitējumu Krievijas ekonomikai un pilsoņu labklājībai, brīvības noslāpēšanu internetā un medijos, Putina atrašanās pie varas ilgumu un Putina necieņu pret saviem vēlētājiem un nevēlēšanos viņus dzirdēt. Pēdējie divi punkti ir formulēti atklāti zaimojoši. Remeslo atklāti pasaka, ka Putins “acīmredzot, plāno sēdēt tronī vismaz vēl 150 gadus” un tad seko valsts nodevībai pielīdzināma doma: “Mums ir vajadzīgs jauns, mūsdienīgs prezidents.”
Remeslo arī atļāvās kritizēt Putina komunikāciju ar tautu. “Paskatieties jebkuru pēdējo “tiešo līniju” – tas ir pilnīgs cirks! Prezidentam acīmredzami neinteresē iekšpolitika un vēlētāju problēmas. Viņš sen vairs nelasa “Telegram” kanālus, viņam nospļauties par mūsu sašutumu ikdienā. Putins alkst tikai bezgalīgus karus (kuros viņa bērni un radinieki nepiedalās)… (..) Putins baidās piedalīties debatēs, godīgās vēlēšanās, jo tad uzreiz kļūs skaidrs, ka karalis ir kails.”
Un tad seko kaut kas galīgi neiedomājams: “Secinājums: Vladimirs Putins nav leģitīms prezidents. Vladimiram Putinam ir jāatkāpjas un viņš jātiesā kā kara noziedznieks un zaglis.”
Varētu padomāt, ka Remeslo kontu ir uzlauzuši hakeri vai arī viņš ir kļuvis par ķīlnieku. Bet nē, drīz pēc tam Remeslo publicēja vēl vienu paziņojumu, kurā apgalvoja, ka ir vēl viens iemesls, kādēļ viņš neatbalsta Putinu: “Vājprātīga, ar slimīgumu robežojoša tieksme pēc greznības."
Ar to viņš neaprobežojās. Kādā no nākamajām publikācijām viņš atļāvās kritizēt Ukrainas teritoriju sagrābšanu “Kāds ieguvums ir parastajam Krievijas pilsonim? Viss iznīcināts lupatās. Mēs esam ieguvuši teritorijas ar miljardiem lieliem “parādiem” atjaunošanai. Kāda to vērtība, padomājat?”
Viņš arī paziņoja, ka Putins “ar katru gadu kļūst aizvien vājāks”, jo baidās no konkurences un tādēļ “viņš zaudēs varu” jau 2026. gadā.
Pats Remeslo sarunā ar izdevumu “Agentstvo” 18. martā paziņoja, ka “gatavs jebkurai notikumu gaitai” un no Krievijas neplāno aizbraukt, ja vien nebūs apdraudēta viņa ģimene. “Ja tiesās, lai pamēģina tiesāt. Man ir daudz kā interesanta, ko pastāstīt tiesā,” viņš teica.
Remeslo ir pārliecināts, ka viņa ierakstus parādīs Putinam. “Ja viņš ir gudrs cilvēks, esmu pārliecināts, ka viņam parādīs manu paziņojumu, jo mani labi pazīst administrācijā un spēka struktūrās, un viņš uz šo reaģēs ar sapratni. Bet ja viņš ir ne visai gudrs cilvēks, es uzskatu, ka ja viss tā turpināsies, tad vara Krievijā šogad var nomainīties.”
Krievijas oficiozie mediji ne bez šoka norāda, ka līdz šim Remeslo bija absolūti Putinam lojāls cilvēks, kurš vēl novembrī apgalvojis, ka “par visiem 100% uzticas Putinam”, kurš “zina, ko dara”, bet vēl 23. februārī viņu cildinājis kā “galveno tēvzemes aizstāvi”.