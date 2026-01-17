Al-Atija kļūst par seškārtējo Dakāras rallija čempionu, Lietuvas autosportistiem panākumi trijās ieskaitēs
Kataras autosportists Nasers Al-Atija sestdien kļuva par seškārtēju rallijreida "Dakara" čempionu vieglo automašīnu klasē, bet motociklu ieskaitē pēdējā posmā savu pirmo titulu izrāva argentīnietis Lusjano Benavidess. Tikmēr smago automašīnu ieskaitē par čempionu kļuva lietuvietis Vaidots Žala ar Paulo Fizu, tādējadi rakstot Baltijas autosporta vēsturi.
Al-Atija ("Dacia") jau pirms pēdējā posma, kurā bija jāveic 105 kilometri, bija drošs pārsvars, tāpēc katarieša 21. vieta 13. posmā neietekmēja viņa cīņu par titulu. Šajā posmā ātrākais bija zviedrs Matīss Ēkstrems ("Ford"). Rallijreida noslēgumā Al-Atiju un vicečempionu spāni Nani Romu ("Ford") šķīra deviņas minūtes un 42 sekundes, bet vairāk nekā 14 minūtes atpalika Ēkstrems. Al-Atija rallijreidā uzvarēja arī 2011., 2015., 2019., 2022. un 2023. gadā.
Motociklu ieskaitē Benavidess ("Red Bull KTM") līderim pirms pēdējā posma amerikānim Rikijam Breibekam ("Monster Energy Honda") zaudēja vairāk nekā trīs minūtes. Benavidess posmā par sešām sekundēm piekāpās komandas biedram spānim Edgaram Kanetam, taču bija trīs minūtes un 22 sekundes ātrāks par Breibeku. Kopvērtējumā Benavidess Breibeku pārspēja par nieka divām sekundēm, bet vairāk nekā 25 minūtes zaudēja spānis Toša Šareina ("Monster Energy Honda"). Lusjano Benavidess par rallijreida "Dakara" čempionu kļuvis pirmo reizi vēsturē, bet 2021. un 2023. gadā titulu izcīnīja viņa brālis Kevins.
Savukārt ar triumfu smago automašīnu ieskaitē Baltijas autosporta vēstures annālēs ierakstu veicis lietuvietis Vaidots Žala, kurš Dakāras rallijā startēja kopā ar stūrmani Paulo Fluzu un mehāniķi Maksu van Grolu. Pirms pēdējā posma, kas bija 105 kilometru garš, Žalam kopvērtējumā bija 21 minūtes pārsvars, kas ļāva droši veikt pēdējo posmu. Tajā viņš ieņēma piekto vietu, taču triumfēja kopvērtējumā. Lietuviešiem Žala nekļuva par vienīgo kopvērtējuma čempionu - "Stock" automobiļu ieskaitē ar lielu pārsvaru (teju četras stundas) triumfēja Roks Bačiuska, bet vēsturisko spēkratu "Classic" klasē ātrākais bija Karolis Raišis.
"Dakaras" rallijreids norisinājās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss. Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.