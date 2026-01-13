Kārlis Šiliņš pievienojas Riharda Lomaža pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas"
Latvijas basketbolists Kārlis Šiliņš pievienojies Lietuvas komandai Klaipēdas "Neptūnas", otrdien paziņoja klubs. Riharda Lomaža pārstāvētā "Neptūnas" jau otrdien Šiliņu bija iekļāvusi pieteikumā ULEB Eirokausam, bet tikai vakarā apstiprināja līgumu ar 28 gadus veco centra spēlētāju.
Šiliņš pirms tam pārstāvēja Turcijas komandu "Trabzonspor", kam pievienojās pirms šīs sezonas un Turcijas čempionātā aizvadīja astoņas spēlēs, vidēji mačā izceļoties ar četriem punktiem, 1,1 atlēkušo bumbu zem groziem un 0,3 rezultatīvām piespēlēm.
Pagājušo sezonu Šiliņš sāka Itālijas A sērijas vienībā "Pistoia", bet marta sākumā pārcēlās uz Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu "Coruna", kuras rindās arī noslēdza sezonu.
Pirms pievienošanās "Pistoia" viņš vienu sezonu pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu "Gottingen". Savukārt pirms došanās uz Vāciju Šiliņš kopš 2021. gada pārstāvēja "Liepāju", kurai pievienojās pēc četrām sezonām Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā.
"Neptūnas" ar sešām uzvarām 14 spēlēs Eirokausa A apakšgrupā ieņem astoto vietu. Lietuvas meistarsacīkstēs latviešu pārstāvētā vienība ar deviņām uzvarām 14 mačos ir trešā.