Olimpisko spēļu slēpošanas disciplīnās Latviju pārstāvēs plašs sportistu loks
Šī gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs vismaz desmit slēpošanas sporta veidu pārstāvji, liecina Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) pagājušās nedēļas valdes protokols.
Plānots, ka kalnu slēpošanas sacensībās piedalīsies Dženifera Ģērmane un Liene Bondare, kā arī Elvis vai Lauris Opmanis. Distanču slēpošanā startēs veseli septiņi sportisti - Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.
LSF arī ziņo, ka saskaņā ar tās un Starptautiskās Slēpošanas un snovborda federācijas (FIS) atlases kritērijiem kvalifikācija uz Milānas spēlēm noslēgsies ar sacensībām 18. janvārī, bet dienu vēlāk tiks publiskots FIS rangs, kurā kalnu slēpošanā vīriešiem vēl var notikt izmaiņas, jo augstāk listē esošie kandidāti vīriešiem Elvis Opmanis un Lauris Opmanis atrodas ļoti tuvu kvalifikācijas normatīvu izpildei.
Distanču slēpošanā iekšējā atlase saskaņā ar iekšējās atlases nolikumu ir noslēgusies, un kvotu vietu apjoms ir skaidrs, taču pastāv neliela varbūtība iegūt papildu kvotu vietu vīriešu konkurencē. Tur kā pirmais rezervists ir Dāvis Kalniņš. Snovbordā iespējas kvalificēties vēl saglabā Drū Pauels, bet lēkšanā ar slēpēm no tramplīna Aelita Krasiļščikova atrodas 13. vietā aiz kvalifikācijas sliekšņa.
Kā sezonas sākumā apstiprināja Krasiļščikovas komanda, sportistes šīs sezonas galvenie uzdevumi ir nostiprināt stabilitāti un izaugsmi Starpkontinentālā kausa līmenī, turpināt darbu pie tehnikas un fiziskās sagatavotības uzlabošanas, kā arī iegūt starptautisku pieredzi Eiropas Slēpošanas federācijas sacensībās un atsevišķos Pasaules kausa posmos, kur gan Krasiļščikova vēl nav debitējusi. Viens no 17 gadus vecās sportistes sezonas mērķiem ir startēt pasaules junioru čempionātā.
2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.