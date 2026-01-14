Atklāj baiso savainojumu, kādu guvis Ēriks Mateiko: viss varēja beigties arī sliktāk...
Amerikas hokeja līgas (AHL) komanda Heršijas "Bears" paziņojusi, kādu traumu šīs nedēļas sākumā guvis uzbrucējs Ēriks Mateiko. Viņam jau veikta operācija un šajā sezonā viņš laukumā nedosies.
This is where Mateiko got injured. He turns a little awkwardly and goes down right away but note the officials scraping the ice a little at the blue line. pic.twitter.com/lUlayiV0fB— Bears Hockey Nation (@HBHNationBlog) January 11, 2026
Jau ziņots, ka naktī uz 12. janvāri Amerikas hokeja līgas (AHL) spēlē Heršijas "Bears" sastāvā savainojumu guva Latvijas izlases uzbrucējs Ēriks Mateiko. Uzreiz pēc tam tika paziņots, ka hokejista trauma ir nopietna un tā liegs piedalīties Milānas olimpiskajās spēlēs. Par viņa aizvietotāju kļuva cits AHL spēlējošais hokejists, Anrī Ravinskis.
Līdz šim netika atklāts, kādu traumu Mateiko guvis. 14. janvārī skaidrību viesa hokejista pārstāvētais klubs "Bears", paziņojot, ka pēc slidas asmeņa iegriezuma 20 gadus vecais hokejists guvis labās kājas Ahilleja cīpslas plīsumu. Viņam jau veikta operācija, un priekšā gara atveseļošanās. Kā ziņo "Bears", tad šajā sezonā Mateiko laukumā vairs nedosies. Kopumā atveseļošanās no Ahilleja cīpslas plīsuma var prasīt ap deviņiem mēnešiem, taču ir gadījumi, kad rehabilitācija rit ilgāk.
INJURY UPDATE: Hershey Bears forward Eriks Mateiko underwent a surgical procedure to repair his right Achilles tendon yesterday afternoon following a skate blade laceration during Sunday’s game in Hershey. Based on the nature of the procedure, Mateiko will miss the remainder of… pic.twitter.com/KkhWWpIhk7— Hershey Bears (@TheHersheyBears) January 13, 2026
2024. gada NHL draftā viņu trešajā kārtā ar 90. numuru izvēlējās Vašingtonas "Capitals", ar kuru hokejists noslēdzis debitanta līgumu. Sevi pierādīdams pirmssezonas treniņnometnē, Mateiko pārcēlās uz fārmklubu Heršijas "Bears", pavadot pirmo sezonu šajā līmenī. 27 spēlēs viņš bija izcēlies ar vieniem gūtajiem vārtiem un piecām rezultatīvajām piespēlēm.
Latvijas pieaugušo izlasē Mateiko vēl nav spēlējis un būtu piedzīvojis debiju. Viņš pārstāvējis U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos šajās vecuma grupās. 2025. gada junioru pasaules čempionātā Mateiko guva piecus vārtus.