Atklāj baiso savainojumu, kādu guvis Ēriks Mateiko: viss varēja beigties arī sliktāk...
foto: Hershey Bears
Ērikam Mateiko priekšā gara atveseļošanās.
Hokejs

Atklāj baiso savainojumu, kādu guvis Ēriks Mateiko: viss varēja beigties arī sliktāk...

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Amerikas hokeja līgas (AHL) komanda Heršijas "Bears" paziņojusi, kādu traumu šīs nedēļas sākumā guvis uzbrucējs Ēriks Mateiko. Viņam jau veikta operācija un šajā sezonā viņš laukumā nedosies.

Atklāj baiso savainojumu, kādu guvis Ēriks Mateiko...

Jau ziņots, ka naktī uz 12. janvāri Amerikas hokeja līgas (AHL) spēlē Heršijas "Bears" sastāvā savainojumu guva Latvijas izlases uzbrucējs Ēriks Mateiko. Uzreiz pēc tam tika paziņots, ka hokejista trauma ir nopietna un tā liegs piedalīties Milānas olimpiskajās spēlēs. Par viņa aizvietotāju kļuva cits AHL spēlējošais hokejists, Anrī Ravinskis

Līdz šim netika atklāts, kādu traumu Mateiko guvis. 14. janvārī skaidrību viesa hokejista pārstāvētais klubs "Bears", paziņojot, ka pēc slidas asmeņa iegriezuma 20 gadus vecais hokejists guvis labās kājas Ahilleja cīpslas plīsumu. Viņam jau veikta operācija, un priekšā gara atveseļošanās. Kā ziņo "Bears", tad šajā sezonā Mateiko laukumā vairs nedosies. Kopumā atveseļošanās no Ahilleja cīpslas plīsuma var prasīt ap deviņiem mēnešiem, taču ir gadījumi, kad rehabilitācija rit ilgāk. 

2024. gada NHL draftā viņu trešajā kārtā ar 90. numuru izvēlējās Vašingtonas "Capitals", ar kuru hokejists noslēdzis debitanta līgumu. Sevi pierādīdams pirmssezonas treniņnometnē, Mateiko pārcēlās uz fārmklubu Heršijas "Bears", pavadot pirmo sezonu šajā līmenī. 27 spēlēs viņš bija izcēlies ar vieniem gūtajiem vārtiem un piecām rezultatīvajām piespēlēm. 

Latvijas pieaugušo izlasē Mateiko vēl nav spēlējis un būtu piedzīvojis debiju. Viņš pārstāvējis U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos šajās vecuma grupās. 2025. gada junioru pasaules čempionātā Mateiko guva piecus vārtus. 

Tēmas

NHLAHLVašingtonas "Capitals"Ēriks MateikoAnrī Ravinskis

Citi šobrīd lasa