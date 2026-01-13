Sevastova kapitulē "Australian Open" kvalifikācijā, Ostapenko priekšlaicīgi izstājas no Adelaides turnīra
Naktī uz 13. janvāri Anastasija Sevastova nepārvarēja "Australian Open" kvalifikācijas pirmo kārtu, savukārt Aļona Ostapenko izstājās no Adelaides "WTA 500" vienspēļu turnīra.
Sevastova, kura WTA rangā ieņem 185. vietu, ar rezultātu 2-6, 0-6 zaudēja amerikānietei Vitnijai Osuigvei (WTA 152.). Zaudējot kvalifikācijas pirmajā kārtā, Sevastova sacensības noslēdza ar diviem WTA ranga punktiem.
Lai iekļūtu pamatturnīrā, jāpārvar kvalifikācijas trīs kārtas. Pamatturnīrā vieta ir garantēta Aļonai Ostapenko un Darjai Semeņistajai. Austrālijas atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos un ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs.
Savukārt Aļona Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu ar 5-7, 2-3 piekāpās čehietei Terezai Valentovai (WTA 60.).
Pirmajā setā Latvijas tenisiste bija vadībā ar 5-0, taču turpinājumā čehiete atspēlējās un panāca 6-5. Ostapenko bija nepieciešams medicīniskais pārtraukums, pēc kura viņa zaudēja vēl vienā geimā, piekāpjoties pirmajā setā ar 5-7. Otrajā setā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 2-3 un neturpināja maču.
Medical time out for Jelena Ostapenko— edgeAI (@edgeAIapp) January 13, 2026
Treatment on the neck / shoulder area
Tereza Valentova to serve next at 6-5 in set 1 pic.twitter.com/qF1yRGPBtE
Zaudējums pirmajā kārtā dod vienu WTA vienspēļu ranga punktu. Latvijas tenisiste sezonu sāka Brisbenas "WTA 500" turnīrā, kurā zaudēja pirmajā vienspēļu mačā, taču kopā ar taivānieti Suveju Sje izcīnīja dubultspēļu titulu.
Valentova Brisbenas turnīrā zaudēja pirmajā mačā, bet Adelaides sacensības sāka kvalifikācijā, izcīnot divas uzvaras. 18 gadus vecā čehiete ir 2024. gada "French Open" junioru turnīra uzvarētāja un līdzšinējā karjerā izcīnījusi divus "WTA 125" titulus. Pērn oktobrī viņa aizcīnījās līdz Osakas "WTA 250" turnīra finālam, kurā piedzīvoja zaudējumu.
Ostapenko Adelaides turnīrā spēlēja ceturto reizi. 2024. gadā viņa kļuva par šī turnīra čempioni, bet pērn otrajā spēlē zaudēja Kīzai. Turnīrs Adelaidē norisinās cietā seguma kortos un ir viena no sagatavošanās sacensībām Austrālijas atklātajam čempionātam.