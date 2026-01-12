Zoriks karjeru turpinās Itālijā
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks pievienojies Itālijas A sērijas komandai "Udine", vēsta klubs.
"Udine" ar sešām uzvarām 15 mačos šobrīd ieņem devīto vietu 15 komandu konkurencē.
Iepriekšējā nedēļā Zoriks vienojās ar Spānijas augstākās līgas (ACB) klubu "Lleida" par līguma laušanu. Šajā sezonā Zoriks ACB līgā aizvadīja 14 mačus, kuros vidēji guva 4,2 punktus, atdeva 1,6 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 0,9 atlēkušās bumbas zem groziem.
Aizvadītajā sezonā Zoriks pārstāvēja franču klubu "Le Portel", kam palīdzēja nosargāt vietu Francijas augstākajā līgā. Latvijas basketbolists regulārajā sezonā 30 mačos vidēji izcēlās ar 11,1 punktu un 3,5 rezultatīvām piespēlēm, bet pēc spēka otrās līgas izslēgšanas turnīra septiņās spēlēs caurmērā guva 11,7 punktus un iekrāja 3,7 rezultatīvas piespēles.
Pirms tam Zoriks vienu sezonu spēlēja Turcijas čempionāta vienībā Izmiras "Petkim Spor", kurai pievienojās pēc trīs sezonām Latvijas komandā "VEF Rīga". Zoriks pirms tam spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).