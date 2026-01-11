Kirovs Lipmans tirgo Latvijas Hokeja federācijas kādreizējās telpas
Uzņēmējs Kirovs Lipmans pārdošanā izlicis īpašumu Rīgā, Teikas rajonā. Par telpām, kurās reiz bija viņa toreiz vadītā Latvijas Hokeja federācija, viņš prasa 620 000 eiro.
Raunas ielā 23 esošais īpašums sludinājumu portālā ss.com tiek raksturots kā “unikāls”. “Plaša māja ar lielu zemesgabalu, kas harmoniski apvieno privātmājas mājīgumu ar komerctelpām raksturīgo funkcionalitāti,” teikts sludinājumā, kurā atklāts – ēkas kopējā platība ir 485 kvadrātmetri, teritorijā atrodas arī atsevišķa garāža/noliktava ar platību 75 kvadrātmetri. Zemesgabala platība ir 1435 kvadrātmetri, ir slēgta teritorija, kas “sniedz plašas iespējas iekārtot autostāvvietu, rotaļu laukumu vai apzaļumotu atpūtas zonu”.
“Māja atrodas zaļā un prestižā Rīgas rajonā ar ērtu satiksmi uz pilsētas centru. Pastaigas attālumā pieejami veikali, skolas un sabiedriskā transporta pieturas. Rajonu raksturo mierīga vide un laba reputācija,” norādīts sludinājumā, kurā reklamēts arī tas, ka “plašums, veiksmīga atrašanās vieta un universāls pielietojums padara šo māju par patiesi retu piedāvājumu Rīgas nekustamo īpašumu tirgū”.
Farmācijas impērijas "Grindeks" padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklājis, ka sev piederošo īpašumu nolēmis pārdot, jo tas viņam vairs nav vajadzīgs. Lipmans akcentē, ka jaunais saimnieks iegūs lielisku īpašumu ar pievienoto vērtību, jo māja esot ļoti labā stāvoklī. Turklāt šīs telpas ir vēsturiskas, jo te kādreiz bija Latvijas Hokeja federācijas mītne. “Ēka patiešām ir ar pozitīvu auru, un kādreiz tajā ir pulcējušies leģendāri cilvēki,” pasmaida uzņēmējs.