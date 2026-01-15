Roberts Blūms aizvada karjeras rezultatīvāko spēli NCAA
Robertam Blūmam laba otrā sezona NCAA.
Roberts Blūms aizvada karjeras rezultatīvāko spēli NCAA

Latviešu basketbolists Roberts Blūms trešdien guva 21 punktu Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) mačā, palīdzot Deividsona universitātes "Wildcats" viesos pieveikt Džordža Vašingtona universitātes "Colonials" komandu.

Blūms sasniedza savas NCAA karjeras gūto punktu rekordu, bet "Wildcats" izbraukumā uzvarēja ar 84:79. Komanda izcīnīja 11. uzvaru 17 spēlēs, kā arī trešo četru maču nogrieznī. Ar 11-6 bilanci vienība NCAA Atlantic 10 divīzijā ieņem astoto vietu. 

Latvietis no spēles realizēja septiņus no 13 metieniem, tostarp precīzi bija seši no desmit tālmetieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas.  Šosezon Blūms NCAA aizvadījis 17 spēlēs, vidēji mačā guvis 11,1 punktu, izcīnījis trīs atlēkušās bumbas zem groziem un atdevis 0,9 rezultatīvas piespēles. Tālmetienus viņš izpildījis ar 41,1% precizitāti.

Pagājušajā sezonā, kas Blūmam bija pirmā NCAA, viņš 31 mača vidēji guva 4,3 punktus, izcīnīja 1,7 bumbas zem groziem un atdeva 0,7 rezultatīvas piespēles.
 

