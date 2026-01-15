Roberts Blūms aizvada karjeras rezultatīvāko spēli NCAA
Latviešu basketbolists Roberts Blūms trešdien guva 21 punktu Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) mačā, palīdzot Deividsona universitātes "Wildcats" viesos pieveikt Džordža Vašingtona universitātes "Colonials" komandu.
Blūms sasniedza savas NCAA karjeras gūto punktu rekordu, bet "Wildcats" izbraukumā uzvarēja ar 84:79. Komanda izcīnīja 11. uzvaru 17 spēlēs, kā arī trešo četru maču nogrieznī. Ar 11-6 bilanci vienība NCAA Atlantic 10 divīzijā ieņem astoto vietu.
Roberts Blums has 12 points 🔥— Davidson Basketball (@DavidsonMBB) January 15, 2026
Davidson 24 | George Washington 11
10:38 H1 pic.twitter.com/CFy9Hk8YYc
Latvietis no spēles realizēja septiņus no 13 metieniem, tostarp precīzi bija seši no desmit tālmetieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas. Šosezon Blūms NCAA aizvadījis 17 spēlēs, vidēji mačā guvis 11,1 punktu, izcīnījis trīs atlēkušās bumbas zem groziem un atdevis 0,9 rezultatīvas piespēles. Tālmetienus viņš izpildījis ar 41,1% precizitāti.
Pagājušajā sezonā, kas Blūmam bija pirmā NCAA, viņš 31 mača vidēji guva 4,3 punktus, izcīnīja 1,7 bumbas zem groziem un atdeva 0,7 rezultatīvas piespēles.