Estere Volfa Madonā paliek nepārspēta arī sacensībās ar kopēju startu
Latvijas biatloniste Estere Volfa sestdien Madonā izcīnīja uzvaru Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posma deviņu kilometru distancē ar kopēju startu.
Vēl juniorēm Elza Bleidele bija 11., Martīne Djatkoviča un Laura Alziņa finišēja attiecīgi 19. un 20., Jeļizaveta Boroņenko un Keita Kolna - 38. un 39., bet Enia Kalniņa ierindojās 41. vietā 57 dalībnieču konkurencē.
Junioriem 12 kilometru distancē Rihards Lozbers izcīnīja sesto vietu, Kristiāns Karlsbergs bija 22., Matīss Meirāns - 34., Daniels Kodaļevs - 39., Adrians Šņoriņš - 42., Rūdolfs Raudziņš - 44., Ernests Solovjovs - 54. no 60 biatlonistiem.
Volfai uzvaru neliedza izcīnīt viens soda aplis, latvietei finišējot 29 minūtēs un 40,9 sekundēs. Minūti un 9,3 sekundes vēlāk finišēja slovēniete Manca Caseramana, kura mēroja četrus soda apļus.
Bleidelei bija astoņi soda apļi, toties ātrākais slēpojums, bet nieka četras sekundes desmitdaļas lēnākas bija pirmo divu vietu ieguvējas Volfa un Casermana. Alziņa šāva nekļūdīgi, Kolnai bija divas kļūdas, Djatkovičai - četras, Boroņenko - sešas, bet Kalniņai - septiņas. Dienu iepriekš Volfa uzvarēja sprintā, bet trešdien šajā pašā disciplīnā bija otrā.
Junioriem uzvarēja čehs Vladimīrs Kocmāneks, kurš kļūdījās divas reizes un finišēja 35 minūtēs un 21,6 sekundēs. Lozbers pirmajā šaušanā neaizvēra četrus mērķus, bet distancē bija pārliecinoši ātrākais slēpotājs, tāpēc vēl papildu divas kļūdas ugunslīnijā neliedza ielauzties labāko sešiniekā. No uzvarētāja Lozbers atpalika 31,5 sekundes. Meirāns un Raudziņš šaušanā kļūdījās pa septiņām reizēm, bet pārējiem trīs mājiniekiem bija pa astoņām kļūdām. Latviju IBU Junioru kausa posmā pārstāvēja 14 sportisti, tostarp olimpiskajā sastāvā iekļautie Estere Volfa un Rihards Lozbers.
Madonas posmā startēja sportisti no Ukrainas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Brazīlijas, ASV, Taivānas un Moldovas.
Latvijas izlases sastāvs IBU junioru kausā Madonā:
Estere Volfa, Elza Bleidele, Laura Alziņa, Martīne Djatkoviča, Enia Kalniņa, Jeļizaveta Boroņenko, Keita Kolna, Rihards Lozbers, Daniels Kodaļevs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš, Ernests Solovjovs, Kristiāns Karlsbergs, Rūdolfs Raudziņš.