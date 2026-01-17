Aizdomīgos apstākļos Krievijā gājis bojā 31 gadu vecs futbolists; nāves brīdis fiksēts kamerā [Brīdinām, nepatīkami skati!]
Soctīklos un Krievijas medijos izplatījies videoieraksts, kurā fiksēts Maskavas CSKA futbolista Lajonela Adamsa kritiens no daudzstāvu ēkas loga. Jaunais vīrietis miris notikuma vietā.
Traģiskie notikumi risinājušies 14. janvārī Zvenigorodā, kas atrodas pie Maskavas: 31 gadu vecais Lajonels viesojās pie sava drauga, bijušā Jaltas "Rubin" spēlētāja Timura Magomedova mājās.
Videoierakstā, kas nonācis mediju rīcībā, ir redzams, kā sportists nokrīt no liela augstuma daudzstāvu mājas pagalmā. Saskaņā ar aculiecinieku teikto, notikuma vietā ātri ieradās policija. Blakus drauga ķermenim jau atradās Magomedovs, kuru vēlāk aizveda uz vietējo policijas iecirkni, lai sniegtu liecības.
Pēc "Telegram" kanāla "Mash na sporte" datiem, draugi lietoja alkoholiskos dzērienus un, būdams stipri piedzēries, Lajonels sāka dalīties ar personīgajiem dzīves notikumiem. Futbolists pastāstīja par savām emocionālajām bēdām, īpaši par dramatiskiem šķiršanās brīžiem ar savu mīļoto meiteni.
❗Появилось видео падения Лайонеля Адамса из окна: 31-летний воспитанник ЦСКА перед смертью выпивал с другом и жаловался на проблемы, – Mash на спорте.— LiveResult.Ru (@LiveResultRu) January 15, 2026
Мама погибшего футболиста уверена, что её сына убили, однако друзья настаивают на версии самоубийства. pic.twitter.com/EHOrgPsvtN
Tomēr mirušā sportista māte Marija Viktorovna atzina žurnālistiem, ka dēls nebija attiecībās. Pēc viņas vārdiem, pirms traģiskā notikuma Lajonels viņai zvanījis, bet viņa nespēja pacelt klausuli, un, kad viņa mēģināja atzvanīt, atbildes vairs nebija.
Neskatoties uz to, ka tiesībsargājošās iestādes bija saņēmušas informāciju par to, ka futbolists smagi pārdzīvojis neseno šķiršanos no mīļotās, uz jautājumiem par iespējamiem pašnāvības domām Magomedovs, kurš vēlāk kļuva par galveno liecinieku, atbildēja, ka šādas tēmas nav apspriestas.
Kā vēsta "Starhit", mēnesi pirms traģiskās nāves futbolista dzīvē notika vēl viens dīvains incidents, kas it kā brīdināja sportistu. 2025. gada decembra beigās vienā no Zvenigorodas iestādēm Adamss un Magomedovs tika ievilkti nopietnā konfliktā.
Pēc vārdiska strīda viņiem uzbruka grupiņa, kas sastāvēja no apmēram desmit cilvēkiem. Saskaņā ar ziņojumiem, Adamss tika piekauts, un pēc tam viens no uzbrucējiem izšāva uz viņu no pistoles.
Pēc tam, kad futbolists tika steidzami nogādāts slimnīcā, viņš atteicās oficiāli noformēt dokumentāciju un iesniegt pieteikumu par uzbrucējiem, bet drīz vien aizbēga no medicīnas iestādes. Bēgšana un nevēlēšanās vērsties policijā padara šo stāstu ne mazāk noslēpumainu.
Savā "Telegram" kanālā Maskavas CSKA izteica dziļu līdzjūtībību mirušā tuviniekiem. "Mūžīgā mierā, Lajonel!" liecināja īsais paziņojums.
Izmeklēšana par sportista nāves apstākļiem turpinās. Daudzi jautājumi par to, kas patiesībā notika tajā traģiskajā vakarā pie Maskavas dzīvoklī, joprojām paliek neatbildēti.