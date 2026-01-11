Sandis Vilmanis piedzīvo debiju NHL, “Panthers” izrauj uzvaru
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien Floridas "Panthers" rindās piedzīvoja debiju Nacionālajā hokeja līgā (NHL).
Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā "Panthers" viesos ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Otavas "Senators".
Vilmanis ir septītais Latvijas hokejists, kurš šajā sezonā piedalījies vismaz vienā NHL spēlē. Tik liela latviešu pārstāvniecība NHL iepriekš bija pirms 25 gadiem. Tāpat viņš ir 30. Latvijas hokejists, kurš piedalījies NHL mačos.
Savā debijas spēlē 21 gadu vecais Vilmanis 11 minūtēs un 48 sekundēs izdarīja vienu metienu vārtu virzienā, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Vilmanis spēli sāka trešajā uzbrucēju virknējumā.
Tikmēr aizsargs Balinskis uz ledus bija 21 minūti un 55 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Spēles piektajā minūtē 1:0 otaviešiem panāca Fābians Seterlunds, bet 12. minūtē rezultātu izlīdzināja Vilmaņa maiņas biedrs Evans Rodrigess. Otrā perioda 14. minūtē viesiem vārtus guva Kārters Verhēge, nodrošinot vadību, ko trešās trešdaļas ceturtajā minūtē nostiprināja Gustavs Forslings. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 102 sekundes, Dreiks Batersons vienus vārtus atguva.
Pašreizējā Stenlija kausa glabātāja "Panthers" ar 49 punktiem 44 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kur "Senators" ar 45 punktiem 44 mačos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.