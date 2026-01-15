"Tā ir nomelnošanas kampaņa!" Skandāls apvij olimpiskos čempionus daiļslidošanā
31 gadu vecais Francijas daiļslidotājs Gijoms Sizerons paudis neapmierinātību ar savas bijušās partneres, Gabrielas Papadaki izteikumiem par viņu izdotajos memuāros.
Tieši šodien, 15. janvārī, Papadaki, kas savu karjeru jau ir noslēgusi un strādā kā eksperte televīzijā daiļslidošanas sacensībās, publiskai vērtēšanai nodos memuārus - "So as Not to Disappear" ("Lai nepazustu" - tulk.). Tajā Papadaki izteikusies arī par savu bijušo partneri dejās uz ledus, francūzi Gijomu Sizeronu.
Francijas mediji publicējuši fragmentus no Papadaki memuāriem, kuros attiecības ar Sizeronu aprakstītas kā nelīdzsvarotas. Papadaki uzsvērusi, ka jutusies "viņa varā", kā arī apsūdzēja bijušo partneri kontrolēšanā un prasīgumā. Tāpat grieķu daiļslidotāja aprakstījusi, ka bijuši brīži, kad viņu biedējusi atrašanās vienatnē ar francūžu daiļslidotāju. "Doma par palikšanu vienatnē ar viņu baidīja mani. Dažkārt viņš mani pilnībā ignorēja, bet dažkārt bija kā mans labākais draugs, it kā nekas nebūtu noticis."
Ar medijos publicēto informāciju iepazinies Sizerons, kurš nav palicis atbildi parādā. Viņš grāmatā rakstītos faktus uzskatot par nepatiesiem un lietā iesaistījis juristus, lai nekavējoties tiktu pārtraukta melīgas informācijas izplatīšana. Viņa pārstāvji nosūtījuši formālas vēstules Papadaki un viņas memuāru izplatītājiem. Sizerons paustos faktus uzskata par nomelnošanas kampaņu.
"Grāmata satur nepatiesu informāciju un apgalvojumus, kurus nekad neesmu izteicis. Vairāk nekā 20 gadu garumā esmu izrādījis dziļu cieņu Gabrielai Papadaki. Lai arī laika gaitā mūsu sadarbība izira, savstarpējās attiecības tika veidotas uz vienlīdzīgas sadarbības pamata, kuras raksturoja panākumi un savstarpējs atbalsts."
Sizerons ar Papadaki ir vieni no titulētākajiem daiļslidotājiem dejās uz ledus. Viņi kopā startēja jau kopš bērnu vecuma, abiem kopā piecas reizes triumfējot pasaules čempionātā un tikpat reizes Eiropas čempionātā. 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Sizerons ar Papadaki izcīnīja zeltu, bet 2018. gadā - sudrabu.
Abi par sadarbības pārtraukšanu paziņoja 2024. gada beigās. Kamēr Papadaki savu karjeru ir noslēgusi, 31 gadus vecais francūzis kopš 2025. gada sācis startēt kopā ar Lorensu Furnjē Bodriju. Abi šonedēļ piedalās Eiropas čempionātā, bet jau pēc mazāk nekā mēneša startēs olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā.