Basketbolists Zigmārs Raimo vasarā pārstāvēja Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlasi Pasaules kausā.
Šodien 18:40
Zināms, kuru komandu šosezon pārstāvēs 3x3 basketbolisti Raimo un Gludītis
Latvijas 3x3 basketbolisti Zigmārs Raimo un Kristaps Gludītis šosezon starptautiskajos turnīros pārstāvēs Japānas komandu "Shibuya".
Iepriekšējā sezonā Pasaules tūrē spēlēja 12 Japānas komandas, starp kurām nebija "Shibuya". Komandu gaidāmajā sezonā pārstāvēs arī Japānas izlases līderis Rjo Odzava, kurš FIBA individuālajā rangā šobrīd ir 89. vietā.
Abi pirms tam pārstāvēja "Kandava"/"Turība" komandu. Decembrī Gludītis pievienojās klasiskā basketbola komandai "Latvijas Universitāte", Latvijas-Igaunijas līgā piedaloties vienā mačā. Tāpat abi vasarā pārstāvēja Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlasi Pasaules kausā, kurā latvieši apstājās ceturtdaļfinālā.