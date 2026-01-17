Nīna Petrokina ar izcīnīto zelta medaļu.
Igauņu daiļslidotāja, kurai vēl nesen veica nopietnu operāciju, otro gadu pēc kārtas triumfē Eiropas čempionātā
Igaunijas daiļslidotāja Nīna Petrokina piektdien Šefīldā izcīnīja zelta medaļu Eiropas čempionātā daiļslidošanā, atkārtojot pirms gada Tallinā iespēto.
Petrokina izvēles programmā veiksmīgi izpildīja septiņus trīskāršos lēcienus un summā ieguva 216,14 punktus, kas ir viens no šīs sezonas labākajiem rezultātiem pasaulē.
Tikai pirms trīs mēnešiem sportistei bija veikta Ahilleja cīpslas operācija, un pēc atgriešanās viņa startēja tikai zemāka līmeņa sacensībās.
Par vicečempioni kļuva 2024. gada meistarsacīkšu uzvarētāja beļģiete Lēna Hendriksa, kura iekrāja 191,26 punktus, bet trešā ar 186,87 punktiem bija itāliete Lara Naki Gutmana.
Latvijas pārstāve Nikola Fomčenkova īsajā programmā ieņēma 37. vietu un izvēles programmai nekvalificējās.