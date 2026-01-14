VIDEO: Eduards Tralmaks ar skaistu metienu gūst 15. vārtus AHL
foto: Grand Rapid Griffins/Facebook
Eduards Tralmaks (pirmais no kreisās) kopā ar komandas biedriem.
Hokejs

VIDEO: Eduards Tralmaks ar skaistu metienu gūst 15. vārtus AHL

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar vārtu guvumu, bet viņa pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins" komanda piedzīvoja zaudējumu.

VIDEO: Eduards Tralmaks ar skaistu metienu gūst 15...

"Griffins" viesos ar 4:5 (1:2, 2:1, 1:1, 0:1) papildlaikā piekāpās Milvoki "Admirals" komandai, piedzīvojot tikai piekto zaudējumu sezonas 34 spēlēs.

Tralmaks guva "Griffins" pirmos vārtus, mača 13. minūtē panākot 1:1. Kopumā latviešu uzbrucējs pa vārtiem izpildīja vienu metienu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Šosezon Tralmaks AHL aizvadījis 34 spēles, kurās sakrājis 20 (15+5) punktus, esot komandas piektais rezultatīvākais spēlētājs un otrs labākais vārtu guvējs.

"Griffins" ar 61 punktu 34 mačos ir pārliecinoša līgas līdere.

Tēmas

AHLEduards Tralmaks

Citi šobrīd lasa