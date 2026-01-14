Eduards Tralmaks (pirmais no kreisās) kopā ar komandas biedriem.
Hokejs
Šodien 09:26
VIDEO: Eduards Tralmaks ar skaistu metienu gūst 15. vārtus AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar vārtu guvumu, bet viņa pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins" komanda piedzīvoja zaudējumu.
That's our OLYMPIAN ⚡️ pic.twitter.com/2aIl5U4mDi— Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) January 14, 2026
"Griffins" viesos ar 4:5 (1:2, 2:1, 1:1, 0:1) papildlaikā piekāpās Milvoki "Admirals" komandai, piedzīvojot tikai piekto zaudējumu sezonas 34 spēlēs.
Tralmaks guva "Griffins" pirmos vārtus, mača 13. minūtē panākot 1:1. Kopumā latviešu uzbrucējs pa vārtiem izpildīja vienu metienu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Šosezon Tralmaks AHL aizvadījis 34 spēles, kurās sakrājis 20 (15+5) punktus, esot komandas piektais rezultatīvākais spēlētājs un otrs labākais vārtu guvējs.
"Griffins" ar 61 punktu 34 mačos ir pārliecinoša līgas līdere.