"Rādīšu savu ceļu līdz F-1!" Jauns.lv saruna ar Lietuvas autosporta talantu Marku Šilkūnu
Viņš spēj izcili pielāgoties jebkurai trasei, viņam piemīt spēcīgs cīņas spars un degsme sasniegt augstus rezultātus – tā par kartinga braucēju no Lietuvas Marku Šilkūnu runā medijos. Šogad viņš ir gatavs jaunam karjeras posmam – "Formula 4" (F-4) sacensībām. Jauns.lv jaunietis pastāstīja par sevi, par to, ko sagaida no savas debijas F-4, kā arī par aizraujošo saturu, ko šogad piedāvās adrenalīna piesātinātā autosporta cienītājiem.
Pirmās formulas (F-1) izcilākie piloti, tostarp Mihaēls Šūmahers, Airtons Senna, Lūiss Hamiltons, Sebastjans Fetels un Makss Verstapens, sāka ar kartingu. Katra pilota ceļš līdz F-1 bija atšķirīgs, taču skaidrs ir viens – viņi neatlaidīgi cīnījās, riskēja un ieguldīja milzīgu darbu, lai izcīnītu čempionu titulus. Kļūt par šādām leģendām vēlas daudzi.
Ir elpu aizraujoši vērot jaunos talantus, kuriem ir potenciāls izcīnīt savu vietu starp šī brīža F-1 top atlētiem. Tos nav tālu jāmeklē! Tie uzplaukst tepat Latvijā, piemēram, 18 gadus vecais Tomass Štolcermanis. 2021. gada decembrī Bahreinā, būdams tikai 14 gadus vecs, Štolcermanis izcīnīja pasaules čempiona titulu kartingā junioru kategorijā. Savukārt 2022. gadā un 2023. gadā viņam tika dota iespēja piedalīties F-1 komandas "Ferrari" jauno talantu nometnē Maranello trasē Itālijā. 2024. gadā Štolcermanis parakstīja vienošanos ar "Prema" vienību un piedzīvoja savu dēbiju f-4, startējot Itālijas F-4 un "Euro 4" čempionātos. 2025. gadā, turpinot sadarbību ar "Prema", jaunietis izcīnīja savu pirmo uzvaru Tuvo Austrumu F-4 čempionāta atklāšanas posma otrajā braucienā Abū Dabī trasē.
Savukārt no Igaunijas vietai F-1 pietuvojās divi piloti. Juris Vipss, 25 gadi, kurš 2018. gadā pievienojās F-1 komandas "Red Bull" junioru programmai un līdz 2022. gadam bija komandas rezerves pilots, vienlaikus sacenšoties ar "Formulu 2", līdz tika atlaists par rasistiska izteiciena lietošanu, spēlējot tiešsasitē videospēli "Call of Duty". Kā arī 21 gadu vecais Pols Ārons, kurš 2025. gadā kļuva par "Alpine" F-1 komandas rezerves pilotu. "Alpine" pārstāvji optimistiski raugās nākotnē, uzsverot Arona potenciālu: "Mēs uzskatām, ka Pols ir viens no talantīgākajiem braucējiem, un ceram, ka viņš izaugs par F-1 pilotu," vēsta "Eulerpool News".
Arī Lietuvā pie augstākās līgas durvīm klauvē 16 gadus vecais Marks Šilkūns, kurš jau ir sevi pierādījis kā viens no perspektīvākajiem Lietuvas kartinga sacīkšu braucējiem. Viņa mērķis ir skaidrs – kļūt par pirmo lietuvieti F-1 pilotu. Savu aizraujošo ceļu viņš iemūžina platformā "TikTok", ļaujot atbalstītājiem iepazīt sevi tuvāk un ieskatīties aizkulisēs, ar ko viņam nākas saskarties ceļā uz sava mērķa sasniegšanu.
Daži Marka sasniegumi
2023. gada Marks sevi lieliski parādīja "FIA Karting Academy Trophy" sacensībās, izcīnot pirmo vietu. 2024. gadā viņš nopelnīja zeltu "OK Senior" klasē "FIA Motorsport Games" kartinga sacensībās. Ar to viss nebeidzās. Tajā pašā gadā viņš guva uzvaru, piedaloties Baltijas kartinga čempionātā, kā arī ieguva otro vietu "Champions of The Future Academy (COTFA)" "OK-N Senior" klasē. Savukārt 2025. gadā viņš aizvadīja lielisku sezonu, kļūstot par "Champions of the Future Academy Program" čempionu "OK-N Senior" klasē.
Nākamais solis F-4
Šilkūns pērn parakstīja līgumu ar Šveices komandu "Jenzer Motorsport" un jau šogad debitēs F-4 sacensībās – "Formula Winter Series" sacīkstēs (pieci posmi), kā arī FIA F4 Centrāleiropas čempionātā (seši posmi). Jauns.lv Marks pastāstīja, par to, ko sagaida no savas debijas.
Kā tu sevi raksturotu ārpus sacīkšu trases?
Esmu mērķtiecīgs un strādīgs pusaudzis, kurš vienmēr cenšas sevi pilnveidot. Tik pat ļoti, cik es ieguldos sacīkšu laikā, es ieguldos arī, kad neesmu trasē. Man arī patīk simulācijas sacīkstes.
Kāpēc tu izvēlējies kartingu?
Par kartingu man pastāstīja tēta draugs. Viņš man arī uzvaicāja, vai nevēlos pamēģināt. Tiklīdz iekāpu kartingā, mani uzreiz aizrāva ātrums un parādījās cīņas spars.
Kad tu saprati, ka vēlies veidot savu karjeru motosportā?
Kad uzvaras nāca viena pēc otras, sapratu, ka man ir īsts potenciāls. Tāpat pamanīju, ka man ļoti patīk pats sacīkšu process un ir vēlme uzlabot savas prasmes.
Esi guvis vairākas uzvaras gan sacenšoties Lietuvā, gan ārpus tās. Ar kuru sasniegumu tu lepojies visvairāk?
Izcīnītā uzvara "Champions of the Future Academy" sacīkstēs un "FIA Motorsport" spēlēs ir mani lielākie sasniegumi, ar kuriem ļoti lepojos. Tas parāda, ka spēju sevi pierādīt augstā līmenī, sacenšoties ar konkurentiem no citām valstīm.
Nozīmīgākie mirkļi, kurus piedzīvoji sacenšoties kartingā, ceļā uz F-4?
Visnozīmīgākās bija manas uzvaras starptautiskajā līmenī. Tās pierādīja, ka varu sacensties atrodoties ārpus savas komforta zonas un ar labākajiem braucējiem.
Tavs mīļākais F-1 pilots ir Maks Verstapens. Kas tevi aizķer viņa pieejā?
Viņa spēja būt agresīvam, bet to kontrolēt. Viņš pilnībā koncentrējas, ir pārliecināts par sevi un vienlaikus brauc ļoti precīzi.
Kas tevi visvairāk pārsteidza, sākot braukt ar F-4?
Visvairāk pārsteidza piespiedējspēks un maksimālais ātrums. Viss notiek daudz ātrāk un prasa lielāku uzticēšanos automašīnai.
Atziņas, ko esi guvis sacenšoties kartingā un kas palīdzēja, pārejot uz F-4?
Esmu apguvis meistarību sacensties un iemācījies būt mentāli spēcīgam. Abas šīs īpašības ir ārkārtīgi svarīgas F-4.
Kādus mērķus tu vēlies sasniegt savā pirmajā F-4 sezonā?
Vēlos visu apgūt pēc iespējas ātrāk un gūt punktus. Galvenais mērķis ir pastāvīgi būt konkurētspējīgam.
Debitēt F-4 noteikti ir visai satraucoši. Ar kādām grūtībām, tavuprāt, tev nāksies saskarties?
Visgrūtāk būs saglabāt mieru un tikt galā ar spiedienu. Neatkarīgi no rezultāta es nepadošos un koncentrēšos uz mācīšanos.
Motosports ir ārkārtīgi konkurētspējīgs. Kas, tavuprāt, palīdzēs tev izcelties kā jaunam pilotam F-4?
Stabilitāte un spēcīga darba ētika. Es arī ātri pielāgojos jaunām situācijām.
Vai ir kāds pilots, ar kuru īpaši gaidi iespēju sacensties?
Daži no viņiem man jau ir pazīstami no kartinga laikiem. Ar nepacietību gaidu arī sacīkstes ar jauniem konkurentiem.
Saturam, ko publicē "TikTok", ir ļoti aizraujoši sekot līdzi, it īpaši taviem atbalstītājiem un tiem, kuri vēlas iedvesmoties. Kāds ir tavs turpmākais plāns?
Vēlos godīgi parādīt, kā izskatās mans ceļš – gan uzvaras, gan grūtības, ar kurām man nākas saskarties. Ir svarīgi, lai cilvēki redz, kas notiek aizkulisēs.
@msilkunas 🇦🇪 Throwback – Dubai 🎥 What a race! 🏁🔥 Started P24 and fought all the way up to P8 under the crazy desert heat ☀️💪 It was a real battle out there, but I gave it everything — proud of the fight and the progress! 🏎️✨ #msilkunas #kartinglife #Motorsport #RacingLife #Resilience #Dubai #UAE #Lithuanian #OnTrack #explorepage #foryoupage❤❤❤❤ #fyp ♬ original sound - Markas Šilkūnas
Ko sekotāji varēs sagaidīt nākotnē?
Vairāk aizkulišu satura – treniņus sporta zālē, simulatorā un gatavošanos sacīkstēm. Vēlos arī dalīties ar savu domāšanas veidu.
Ko tu ceri, ka cilvēki sapratīs, sekojot līdzi tavam saturam, ko publicē sociālajos tīklos un citās platformās?
Ka panākumu atslēga ir disciplīna un pastāvīgs darbs. Talants ir viens, bet ir jābūt arī gribasspēkam darīt un strādāt, lai sevi pilnveidotu.