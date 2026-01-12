VIDEO: kas par neveiksmi! ASV bobsleja izlases četrinieks piedzīvo traģisku startu
Nedēļas nogalē notikušajā Pasaules kausa bobslejā posmā Sanktmoricā pagalam neveicās amerikāņu četriniekam ar Kristoferu Hornu priekšgalā, kura stūmēji kļūdījās starta ieskrējienā.
U.S.A. U.S.A. U.S.A. #StMoritz #Bob 🇺🇸 pic.twitter.com/fcaOYozhbg— storymakers (@mz_storymakers) January 11, 2026
Notikušais veidoja ķēdes reakciju. Viņa stūmēji, Raiens Reidžers, Hanters Pauels un Keilebs Furnels nespēja laikus sasēsties kamanās. Vispirms, lecot tajās, paslīdēja Reidžers, savukārt Pauels atsitās pret pirmās virāžas apmali un izkrita no boba. Tam sekoja Reidžera kritiens, kurš nespēja tikt kamanās un trešā stūmēja Pauela izslīdēšana no tām. Arī viņam bija grūtības ar iekārtošanos savā pozīcijā.
Tas nozīmēja, ka Horns, kurš karjeras ievadā bija stūmējs un rūpējās par bremzēšanu pēc nobrauktā brauciena, kamanās palika viens. Tā viņš veica visu braucienu un uzreiz pēc finiša, saprotot, ka atrodas viens, pārsēdās uz bremzētāja pozīciju un veica kamanu bremzēšanas funkcijas. Tas viņam padevās sekmīgi. Finišā viņu gaidīja jau citu valstu pārstāvji, kuri bija gatavi palīdzēt.
This is what the sport is about! ✨ Whole sliding family coming together to help each other out in tough situations. 🥹💕#IBSF #slidingtoMiCo2026 #bobsleigh pic.twitter.com/tFybhDk1tt— IBSF (@IBSFsliding) January 11, 2026
Medijs "Associated Press" ziņo, ka, par laimi, neviens no ASV pilota stūmējiem nav iedzīvojies kādā nopietnā savainojumā. "Esmu nedaudz stīvs," teica Pauels. "Pēc pāris dienām gan vajadzētu visam būt kārtībā." Tikmēr ASV izlases galvenais treneris Kriss Fogts norādīja, ka situācija varēja būt krietni bēdīgāka. "Palaimējās, ka nenotika kas trakāks."
Kopumā nedēļas nogale amerikāņu pilotam Hornam Sanktmoricā biju ļoti neizdevusies. Divnieku sacensībās viņš piedzīvoja kritienu un tādējādi neieguva rezultātu. Viņa pārinieks, Kārstens Viserings, iedzīvojās dažādos nobrāzienos, kā rezultātā izlaida četrinieka sacensības. Viņa vietu starp stūmējiem ieņēma Reidžers, kurš bija pirmais, kas kļūdījās starta ieskrējienā.
Sagaidāms, ka Horns būs viens no amerikāņu pilotiem, kurš kvalificēsies Milānas ziemas olimpiskajām spēlēm. Tāpat plānots, ka uz tām dosies Frenks Delduka. Sanktmoricas posms, kas pie reizes bija Eiropas čempionāts, ne pārāk sekmīgs izvērtās arī Latvijas bobslejistiem - Jēkabam Kalendam 10. vieta divniekos un 14. vieta četriniekos, kamēr Renāram Grantiņam 15. vieta divniekos un 20. vieta četriniekos.