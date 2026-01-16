"Domāju, ka būs vairāk!" Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs neizpratnē par tiesnešu verdiktu
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs pēc īsās programmas Eiropas čempionātā intervijā "Sporta Studijai" atklāja, ka nav līdz galam sapratis zemo vērtējumu.
Jau ziņots, ka Eiropas čempionātā daliļslidošanā, kas notiek Lielbritānijas pilsētā Šefīldā, gan Deniss Vasiļjevs, gan Fedirs Kuļišs kvalificējās izvēles programmai. Ar iegūtajiem 77,80 punktiem Vasiļjevs ieņem devīto vietu, bet Kuļišs ar 68,52 punktiem ierindojās 16. pozīcijā.
"Izdarīju ļoti labi. Biju pārliecināts savā slidojumā. Bija daudz emocionālās enerģijas, un, kad slidoju, baudīju, ko darīju," pēc sava snieguma īsajā programmā intervijā "Sporta Studijai" norādīja Latvijas daiļslidošanas līderis. "Kas saistīts ar punktiem, vēl neesmu sapratis...Domāju, ka būs vairāk, taču ieguvu diezgan maz. Paskatīšos, ko izdarīju un varbūt ir, ko uzlabot," savu neapmierinātību ar rezultātu atklāja Vasiļjevs.
Viņam pašlaik nav tā labākā fiziskā forma, un latvietis nevar veikt noteiktus lēcienus. To viņš atzina arī intervijā, norādot, ka viņš mainījis programmu. "Man ir sāpes veikt lēcienus un piruetes, taču man ir jāslido. Esmu izmainījis dažus elementus un viņi (domāts - tiesneši, aut.) nepieņēma vienu no šiem elementiem. Varbūt mēs nepareizi sapratām reglamenta prasības."
Īsajā programmā augstāko rezultātu sasniedza Gruzijas daiļslidotājs Nika Egadze, kura sniegums tika novērtēts ar 91,28 punktiem. Otro un trešo vietu ieņem igauņi Aleksandrs un Mihails Selevko, iekrājot attiecīgi 88,71 un 88,28 punktus. Izvēles programmas slidojums gaidāms rīt, 17. janvārī.
Vasiļjevs sezonas ievadā finansiālu likstu dēļ noslēdza sadarbību ar zināmo treneri Stefanu Lambjēlu, taču tieši viņš atradās blakus latvietim pēc slidojuma īsajā programmā.