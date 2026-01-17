Skeletoniste Marta Andžāne triumfē Eiropas kausa posmā un nodrošina ceļazīmi uz Milānas olimpiskajām spēlēm
Latvijas skeletoniste Marta Andžāne piektdien Vinterbergas trasē izcīnīja uzvaru Eiropas kausa posmā, bet Dāvis Valdovskis vīriešu konkurencē bija otrais, latviešiem izcīnot arī vairākas godalgas Eiropas jaunatnes čempionātu ieskaitē.
Sieviešu konkurencē Andžāne bija otrajā desmitā starta ieskrējienā, taču trasē bija ātrākā un uzvarēja abos braucienos. Otrās vietas ieguvēju ķīnieti Lianu Jusjiņu viņa summā pārspēja par 0,61 sekundi.
Dārta Neimane bija otra ātrākā startā, taču finišā braucienos ieņēma 12. un 18. vietu, kas summā deva 14. pozīciju. Laurai Lēģerei trasē bija trešā desmita rezultāti un summā 23. vieta, kamēr Kamila Krustiņa pirmajā braucienā bija 33. no 38 sportistēm un otrajam nekvalificējās. Igauniju pārstāvošā Dārta Zunte bija 11. vietā, bet latviešu izcelsmes austriete Anna Saulīte ieņēma 18. pozīciju.
Andžānei zelts bija arī abās jaunatnes meistarsacīkšu ieskaitēs. U-23 vērtējumā Neimane bija piektā, Lēģere - desmitā, bet Krustiņa ieņēma 13. pozīciju. U-20 ieskaitē viņām attiecīgi ceturtā, astotā un desmitā pozīcijas.
Vīriešu konkurencē Dāvis Valdovskis pirmajā braucienā bija otrais, bet otrajā ceturtais, summā par 0,35 sekundēm zaudējot krievam Vladislavam Semjonovam. Renārs Jumiķis braucienos bija 13. un desmitais, kas summā deva 11. vietu, Emīls Indriksons pēc pirmā brauciena bija astotais, bet otrajā uzrādīja sliktāko, 25. rezultātu, summā ieņemot 15. pozīciju. Kristam Turauskim abos braucienos bija 24. vieta un summā 25. pozīcija no 39 dalībniekiem.
U-23 ieskaitē Valdovskis, Jumiķis un Indriksons ieņēma pirmās trīs vietas, bet Turauskis bija devītais, kamēr starp U-20 sportistiem Valdovskim un Indriksonam bija pirmās divas vietas un Turauskim - piektā pozīcija. Latvijas skeletonisti Eiropas kausu Pasaules kausa vietā izvēlējušies, lai stiprinātu savas pozīcijas olimpisko spēļu kvalifikācijas reitingā. Andžāne ar uzvaru sev nodrošinājusi dalību olimpiskajās spēlēs. Sagaidāms, ka Latviju skeletonā pārstāvēs divi sportisti - bez Andžānes arī Emīls Indriksons.