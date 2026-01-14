Kā sportistiem rīkoties, startējot vienās sacensībās ar agresorvalsts pārstāvjiem?Skaidro LOK
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) izstrādājusi vadlīnijas Latvijas sportistiem, kuriem var nākties startēt vienās sacensībās kopā ar agresorvalstu - Krievijas un Baltkrievijas - pārstāvjiem.
Tajās teikts, ka sportistiem jāievēro attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikumi, tai skaitā tehniskie noteikumi un sacensību protokols, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo prasību izpildi Latvijas sportistu atbilstībai un pilnvērtīgai dalībai šajās sacensībās.
Apbalvošanas un ziedu ceremonijās iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šo valstu sportistiem, tai skaitā, iespēju robežās ievērot distanci no viņiem un atturēties no kopīgiem foto vai video, ja vien šāda nepieciešamība nav saistīta ar sacensību protokolā obligāti noteikto prasību ievērošanu.
Rekomendēts arī ārpus apbalvošanas un ziedu ceremonijām iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šiem sportistiem, kas nav nepieciešama norises nodrošināšanai.
Tāpat ieteikts norobežoties no piedalīšanās preses konferencēs, tiešraidēs (kas nav nesaraujami saistītas ar sacensību pienācīgu norisi), intervijās un citās pirms un pēc sacensību publicitātes norisēs kopā ar šiem sportistiem. Latvijas atlētiem arī rekomendēts nepiedalīties nekāda veida sociālo tīklu saskarsmē un diskusijās ar šiem sportistiem, nedalīties un nereaģēt uz viņu saturu, nepublicēt kopīgus foto un video materiālus kā attiecībā uz sacensībām, tā arī ārpus sacensību perioda.
Latvijas sportistiem arī ieteikts informēt attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju un sacensību organizētāju, ja tiek konstatēti SOK Izpildkomitejas formulēto un/vai attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikto pielaides nosacījumu pārkāpumi. Gadījumā, ja Latvijas sportists ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vai Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūru darbinieks, papildus šiem ieteikumiem ievērot attiecīgo struktūru noteikumus un ieteikumus saskarsmē ar šiem sportistiem.
LOK ieteikumi ir attiecināmi gan uz saskarsmi ar krieviem un baltkrieviem, gan arī citām personām, kas atbalsta agresorvalstu politiku un var kalpot to propagandas mērķiem.
Konteksts
Septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
LOK nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai.
Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar šiem sportistiem izstrādājusi vadlīnijas.
Iepriekš šādas vadlīnijas bijušas izstrādātas pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm, bet novembrī atjaunotas atbilstoši situācijai pirms Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm.