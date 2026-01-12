Noskaidrots, kuri Latvijas kamaniņu sportisti dosies uz Milānas olimpiskajām spēlēm
Latvijas Kamaniņu sporta federācija paziņojusi tos atlētus, kuri ieguvuši ceļazīmi uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas no 6. līdz 22. februārim norisināsies Itālijā.
Latvijas kamaniņu izlase uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm dosies desmit sportistu sastāvā - vīriešu vieniniekos uz starta dosies Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos Kendija Aparjode un Elīna Ieva Bota, vīriešu divniekos Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.
Atlase dalībai olimpiskajās spēlēs tika veikta, balstoties uz FIL olimpiskās kvalifikācijas rangu (šajā sezonā notika piecas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensības, ieskaitot Siguldā) un Latvijas Kamaniņu sporta federācijas valdes apstiprinātajiem iekšējiem atlases kritērijiem. Situācijās, kad sportistiem bija vienāds punktu skaits, tika ņemti vērā iepriekš definēti papildu rādītāji, nodrošinot caurspīdīgu un godīgu lēmumu pieņemšanu.
"Dalība olimpiskajās spēlēs vienmēr ir augstākais novērtējums sportista un visas sistēmas darbam. Šī kvalifikācija apliecina, ka Latvijas kamaniņu sports attīstās mērķtiecīgi un konkurētspējīgi starptautiskā līmenī. Mums ir gan pieredzējuši līderi, gan jaunā paaudze, kas jau tagad spēj cīnīties ar pasaules labākajiem," uzsver Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks.
"Olimpiskais cikls šoreiz bija īpaši saspringts – katrs Pasaules kausa posms prasīja maksimālu koncentrēšanos, jo konkurence par kvotām bija ārkārtīgi blīva. Priecē, ka mūsu sportisti spēja demonstrēt stabilu sniegumu visas sezonas garumā un izpildīt gan starptautiskos, gan iekšējos atlases kritērijus," teica organizācijas ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš.
Kā norāda LKSF, tad līdz olimpiskajām spēlēm atlikušajā sagatavošanās posmā Latvijas kamaniņu sporta izlase koncentrēsies uz treniņiem, tehnikas pilnveidošanu un sacensību režīma noslīpēšanu, īpašu uzmanību pievēršot Milānas–Kortīnas olimpiskās trases specifikai.
Tieši ar kamaniņu sporta var tikt saistītas cerības attiecībā uz kādas godalgas iegūšanu. Šajā sporta veidā līdz šim latvieši tikuši pie viena sudraba un veselām četrām bronzām. Arī 2022. gada Pekinā tieši kamaniņu sportā tika izcīnīts vienīgais cēlmetāls, tiekot pie bronzas komandu stafetē. Šogad testa sacensībās Kortīnā otro vietu izcīnīja Kristers Aparjods, bet starp līderiem divniekos ir Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.
Kamaniņu sporta sacensības Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs gaidāmas no 7. līdz 12. februārim. Kā pirmie par medaļām cīnīsies vīrieši vieniniekos, bet 12. februārī plānota komandu stafete. Arī tajā Latvija ar visu esošo komandu varēs piedalīties.
Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...