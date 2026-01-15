Rodions Kurucs rezultatīvāks par Rolandu Šmitu: "Baskonia" viesos pieveic "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ceturtdien ar 18 punktiem laboja savu rezultativitātes rekordu ULEB Eirolīgā un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" tikt pie panākuma. "Baskonia" izbraukumā ar 89:75 (23:20, 17:22, 18:17, 31:16) uzvarēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes".
Kurucs spēlēja 26 minūtes un realizēja četrus no četriem tālmetieniem un sešus no sešiem soda metieniem, taču garām grozam meta piecus divu punktu metienus. Viņa kontā arī piecas bumbas zem groziem, viena kļūda, divas piezīmes un četri izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 17.
Mājinieku rindās Šmits laukumā pavadītajās 14 minūtēs un 53 sekundēs, raidot grozā trīs no pieciem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienu soda metienu, guva desmit punktus. Viņš izcēlās statistikā arī ar divām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, pārtvertu bumbu, divām piezīmēm un izprovocētu sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu 11.
Kurucs Vitorijas vienībā bija rezultatīvākais, bet vēl 17 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas pievienoja Trents Forests. Stambulas komandā 12 punktiem izcēlās Džordans Loids.
"Baskonia" ar astoņiem panākumiem un 14 zaudējumiem turnīra tabulā atrodas 15. vietā, kamēr "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām 22 cīņās ieņem 19. vietu 20 komandu konkurencē.
Jau ziņots, ka Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" mājās ar 72:80 piekāpās Boloņas "Virtus". Bertāns mājinieku rindās izcēlās ar deviņiem gūtiem punktiem.
"Dubai" desmit uzvarām 22 spēlēs turnīra tabulā atrodas 13. vietā, bet "Virtus" ar bilanci 11-11 ir par vienu pozīciju augstāk.
Piektdien Stambulas Artūrs Žagars un Stambulas "Fenerbahce" mājās spēlēs ar "Valencia".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".