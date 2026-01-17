Kristiāns Rubīns atgriežas no traumas, Balcers pārspēj latviešu vārtsargu, Batņa precīzs Somijā
Piektdien, 16. janvārī, Eiropas hokeja līgās veiksmīgi spēlēja latviešu hokejisti. Labas ziņas arī Latvijas hokeja izlasei, jo pēc traumas izārstēšanas pirmo spēli aizvadījis Kristiāns Rubīns.
Čehijas augstākajā līgā Jāņa Jaka, Haralda Egles un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" viesos ar 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) uzveica "Olomouc" ar Renāru Krastenbergu sastāvā.
🏒 Jānis Jaks vairākumā meistarīgi apstrādā ripu un raida to tieši mērķī - astotie vārti sezonā pic.twitter.com/brt13RxtjF— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) January 16, 2026
🏒 Haralds Egle realizē vairākumu. Piespēli viņam atdeva Jānis Jaks pic.twitter.com/sI5P9R3gDJ— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) January 16, 2026
Spēles devītajā minūtē, kad Krastenbergs atradās uz noraidīto soliņa, pēc Jaka piespēles Egle ar spēcīgu metienu realizēja vairākumu un panāca 1:1. Mača vidū arī Jaks realizēja vairākumu un guva vārtus, kas bija uzvaru nesošie, bet trešā perioda piektajā minūtē viesu ceturtajos vārtos asistēja Mamčics. Eglem šajā sezonā 34 mačos ir 18 punkti (6+12), Jaks 41 cīņā guvis 19 punktus (8+11), savukārt Mamčicam 37 spēlēs ir septiņas rezultatīvas piespēles.
Kristiāns Rubīns, kurš iepriekš dziedēja rokas traumu, savā sezonas pirmajā mačā uz ledus bija 14 minūtes, kamēr Plzeņas "Škoda" viesos ar 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) zaudēja Česke Budejovices "Motor". Citā spēlē Ralfs Freibergs un Vītkovices "Ridera" mājās ar 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) uzvarēja Litvīnovas "Verva" ar Markusu Komulu ierindā, bet Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" savā laukumā ar 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) uzveica Tršinecas "Ocelarzi". Rubīna atgriešanās ir labas ziņas Latvijas izlasei, jo viņš iekļauts tās sastāvā dalībai Milānas olimpiskajās spēlēs.
Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" ir turnīra tabulā visaugstāk esošā Latvijas hokejistu pārstāvētā komanda, ieņemot otro vietu. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.
Somijas čempionātā Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa piektdien guva vārtus Somijas hokeja čempionāta mačā, Lahti "Pelicans" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Pelicans" mājās ar 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) zaudēja Kuopio "KalPa" komandai.
Otrā perioda devītajā minūtē Batņa vairākumā ar nūjas lāpstiņas neērto pusi vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca 1:2. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 17 minūtes un 46 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja 16 no 20 iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Citā spēlē aizsargs Alberts Šmits asistēja vārtu guvumā, Mikeli "Jukurit" mājās ar rezultātu 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudējot Lapēnrantas "SaiPa" ar Gustavu Dāvi Grigalu vārtos. Mača septītajā minūtē pēc Šmita piespēles viņa komandas biedrs pārspēja Grigalu, kurš šajā spēlē atvairīja 26 no 29 metieniem. Šmits spēlēja 20 minūtes un 12 sekundes, vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu.
Vēl piektdien Hemēnlinnas HPK bez Artūra Andžāna pieteikumā ar 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) uzvarēja Turku TPS. No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā, otrajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".
Tikmēr Šveices hokeja līgā ar uzvaras vārtiem Cīrihes "Lions" labā izcēlās Rūdolfs Balcers, pārspējot latviešu vārtsargu Ivaru Punnenovu "Rapperswil-Jona" sastāvā. Balcers izcēlās trešā perioda vidū, kad Cīrihe spēlēja vairākumā.
🚨 Rūdolfs Balcers pārspēj Ivaru Punnenovu un gūst savus 11. vārtus šajā sezonā! 🏒 Latviešu spēlētāju pārstāvēto komandu duelī uzvaru izcīnīja "Lions, apspēlējot "Lakers" ar rezultātu 3:1. pic.twitter.com/ebwPUY63l2— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) January 16, 2026
Kamēr Ivars Punnenovs atvairīja 29 no pretinieku izdarītajie 32 metieniem, Balcers 15:29 minūšu laikā izdarīja trīs metienus uz vārtiem un bloķēja divus pretinieku raidījumus uz vārtiem, nopelnot pozitīvu lietderības koeficientu (+1). "Lions" turpināja garo uzvaru sēriju, un ar 69 punktiem ieņem sesto vietu čempionātā, kamēr Punnenova klubs ar 62 punktiem ir septītajā pozīcijā.