Kāda dāma Kuldīgas pusē, pašai to nezinot, pirmajā randiņā tiek ierauta nozieguma epicentrā
Šā gada februārī Valsts policija Kuldīgas novadā apturēja “Audi” spēkratu, kuram pie stūres sēdēja kāda sieviete, kura aizvadīja pirmo randiņu ar internetā iepazītu vīrieti. Abi bija ilgstoši sarakstījušies sociālajos tīklos un sieviete, nezinādama par vīrieša nodomiem, piekrita ar viņu satikties.
Jāsaka, ka pirmie pārsteigumi sākās, kad vīrietis pirms randiņa palūdza sievietei, lai viņa sēžas pie viņa auto stūres, jo viņam pašam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Tāpat viņš aicinājis sievieti izvēlēties maršrutu uz Liepāju caur Jūrmalas šoseju, kas viņai šķitis neierasti, ņemot vērā ierasto braukšanas ceļu uz pilsētu caur Saldu, taču vīrietis savu izvēli pamatojis ar mazāku satiksmes intensitāti, iespējams, cerot izvairīties no policijas.
Tomēr viņa plāns nenostrādāja - drīz vien uz “Kabiles-Kuldīgas” autoceļa P121 likumsargi automašīnu apturēja, un aicināja auto īpašnieku atvērt transportlīdzekļa bagāžas nodalījumu. Tajā atradās vairākas kartona kastes.
Tās atverot policisti konstatēja, ka kastēs atrodas aptuveni 10 000 cigaretes “Winstone blue”, bez akcīzes markām un 20 000 cigaretes “Malboro platinium” bez akcīzes markām. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Valsts ieņēmumu dienests aprēķinājis, ka noziegums valstij radījis materiālos zaudējumus 6000 eiro apmērā.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šobrīd Valsts policija noslēgusi izmeklēšana kriminālprocesu un krimināllietas materiālus pret vīrieti nodevuši prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par šāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.