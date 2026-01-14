Estere Volfa izcīna sudrabu IBU Junioru kausā Madonā
Latvijas biatloniste Estere Volfa trešdien Madonā Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posma 7,5 kilometru sprinta sacensībās izcīnīja otro vietu.
Volfa šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus pieļāva vienu kļūdu un finišu sasniedza pēc 23 minūtēm un 19,5 sekundēm. Viņa atpalika no uzvarētājas slovēnietes Mancas Casermanas, kura aizvēra visus mērķus, 6,8 sekundes Ukrainiete Tetjana Tarasjuka arī šāva nekļūdīgi un, zaudējot 49,3 sekundes, ierindojās trešajā pozīcijā.
Vēl no Latvijas sportistēm Elza Bleidele ar piecām kļūdām šaušanā atpalika par divām minūtēm un 32,1 sekundi un ieņēma 17. vietu, bet Martīne Djatkoviča, vienīgo kļūdu pieļaujot šaušanā guļus, bija par divām minūtēm un 40,4 sekundēm lēnāka kā uzvarētāja un noslēdza pirmo divdesmitnieku.
Enia Kalniņa ar divām kļūdām ieņēma 41. vietu (+4:33,5), Laura Alziņa ar vienu neprecīzu šāvienu bija 44. pozīcijā (+4:39,8), Keita Kolna šāva garām vienu reizi un ierindojās 46. pozīcijā (+4:48,9), bet Jeļizaveta Boroņenko, pieļaujot pa trīs kļūdām abās ugunslīnijās, ieņēma 56. vietu (+6:13,8).
7,5 kilometru sprinta sacensībās startēja 67 biatlonistes. Jau ziņots, ka vīriešu konkurencē desmit kilometru sprintā labākos rezultātus no Latvijas sportistiem sasniedza Rihards Lozbers un Matīss Meirāns, kuri izcīnīja attiecīgi piekto un septīto vietu. Divas dienas vēlāk IBU Junioru kausa posms Madonā turpināsies ar vēl vienām sprinta sacensībām, bet sestdien paredzētas sacensības ar kopēju startu. Latviju IBU Junioru kausa posmā pārstāv 14 sportisti, tostarp olimpiskajā sastāvā iekļuvušie Estere Volfa un Rihards Lozbers.
Madonas posmā startēs sportisti no Ukrainas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Brazīlijas, ASV, Taivānas un Moldovas.
Latvijas izlases sastāvs IBU junioru kausā Madonā:
Estere Volfa, Elza Bleidele, Laura Alziņa, Martīne Djatkoviča, Enia Kalniņa, Jeļizaveta Boroņenko, Keita Kolna, Rihards Lozbers, Daniels Kodaļevs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš, Ernests Solovjovs, Kristiāns Karlsbergs, Rūdolfs Raudziņš.