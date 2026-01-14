Nikolas Fomčenkovas sniegums tika novērtēts ar 42,76 punktiem, un vien neliels kritiens viņai liedza kļūt par līderi.
Citi sporta veidi
Vakar 19:57
Latvijas sportiste Nikola Fomčenkova Eiropas čempionātā daiļslidošanā aizvadījusi īso programmu
18 gadus vecā Latvijas sportiste Nikola Fomčenkova trešdien Šefīldā Eiropas čempionātā daiļslidošanā īsajā programmā uzrādīja rezultātu, kas bija tuvu viņas sezonas rekordam.
Eiropas čempionāta debitante Fomčenkova startēja kā ceturtā 38 daiļslidotāju konkurencē. Latvijas sportistes sniegums tika novērtēts ar 42,76 punktiem, un vien neliels kritiens viņai liedza pārspēt savu sezonas labāko rezultātu, kas ir par 1,6 punktiem labāks.
No 38 sportistēm izvēles programmai kvalificēsies 24 labāko rezultātu īpašnieces. Šobrīd Fomčenkova ir pirmspēdējā no 26 startējušajām sportistēm un izvēles programmai nekvalificēsies. Pēdējās grupās startē sportistes, kurām līdz šim bijuši augstvērtīgāki rezultāti, līdz ar to Fomčenkova meistarsacīkstes noslēgs, visticamāk, 37. pozīcijā.
Eiropas čempionāts Šefīldā norisināsies līdz sestdienai, tajā startējot arī olimpiešiem Denisam Vasiļjevam un Fediram Kuļišam.