Latvijas biatlonistēm ļoti pieticīga šaušana Pasaules kausa stafetē; paliek pēdējās un bez ceturtā posma
Latvijas biatlonistes Sanita Buliņa, Baiba Bendika, Annija Keita Sabule un Sandra Buliņa trešdien Rūpoldingā Pasaules kausa biatlonā piektā posma ievadā 4x6 kilometru stafetē tika apsteigtas par apli un ierindojās pēdējā pozīcijā 19 komandu konkurencē.
Par uzvarētājām kļuva norvēģietes Marte Juhansena, Jūni Arnekleiva, Karulīne Ofigstada Knotena un Mārene Kirkeide, kuras ar deviņām rezerves patronām finišu sasniedza pēc stundas septiņām minūtēm un 6,2 sekundēm. Pirms pēdējā kāpuma vadībā vēl bija itāliete Liza Vitoci, taču Kirkeide viņu apsteidza pēc pēdējā nobrauciena finiša taisnē.
Itālija finišā zaudēja uzvarētājām 0,9 sekundes, bet labāko trijnieku, atpaliekot trīs sekundes, noslēdza Zviedrija. Otrās un trešās vietas ieguvējas sacensības noslēdza ar attiecīgi četrām un septiņām rezerves patronām. Latvijas biatlonistes, kurām tika piešķirts divu minūšu sods, trīs etapos iekrāja divus soda apļus un 13 rezerves patronas un tika apsteigtas par apli trešā etapa noslēgumā.
Pirmajā etapā Sanita Buliņa pirmajā šaušanā pielietoja visas trīs rezerves patronas un nopelnīja soda apli, atgriežoties trasē pēdējā vietā, šaušanā stāvus izmantoja vēl vienu rezerves patronu un nodeva stafeti 18. vietā. Otrajā posmā Bendika šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas, bet šaušanā stāvus viņa pielietoja visas trīs rezerves patronas un nopelnīja soda apli.
Sabule trešajā posmā pievienoja vēl četras rezerves patronas un pēc šaušanas stāvus tika apsteigta par apli. Sandrai Buliņai bija paredzēts veikt ceturto etapu.
Sieviešu stafetē šosezon līdzšinējās trīs sacensībās latvietes divreiz finišējušas 15. un vienreiz 18. vietā. Iepriekšējā posmā Estere Volfa stafeti nodeva kā piektā, bet turpinājumā neizdevās noturēties labāko desmitniekā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.