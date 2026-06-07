Punkts karjerai hokeja izlasē, Naura Mieža varoņdarbi un Šūmahera kāzas - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta draugiem tikko paguvis noslēgties pasaules čempionāts kā jau jāseko nākamajiem mūsu sporta varoņiem – šoreiz 3x3 basketbola izlasēm. Ja dāmām izdevās izkļūt no grupas, bet nesanāca iekļūt ceturtdaļfinālā, tad vīri svētdien dodas cīņā par medaļām. Ja visam šonedēļ nesanāca sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par notikušo.
Hokeja pasaules čempionāts trešo gadu pēc kārtas noslēdzās ar Šveices finālā, bet par pasaules čempioniem šoreiz kļuva somi. Tikmēr norvēģi paņēma Latvijas izlases piemēr no 2023. gada un tika pie pirmajām bronzas medaļām vēsturē, bet bešā šoreiz zvaigžņotā Kanādas izlase.
Pēc pasaules čempionāta pie jauna līguma tika mūsu vadošā uzbrucēju trijnieka centra uzbrucējs Deniss Smirnovs, bet mūsu jaunais izlases kapteinis Rūdolfs Balcers meistarsacīkstes noslēdza kā labākais vārtu guvējs.
Ja joprojām nav skaidrības par visu laiku sekmīgākā valstsvienības galvenā trenera Harija Vītoliņa nākotni izlasē, tad punktu savām gaitām Latvijas kreklā lika ilggadējais aizsargs Ralfs Freibergs.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase pēc neizteiksmīga snieguma Pasaules kausa pirmajā dienā spēja krietni progresēt un dominēt ikvienā nākamajā spēlē. Laba kustība bez bumbas, dzelžaina aizsardzība un komandas saspēle ir mūsu basketbolistu galvenie trumpji pret sāncenšiem. Interesanti, ka sacensību pirmajā dienā Nauris Miezis spēlēja ar sejas aizsargu, jo nesen bija lauzis degunu. Tomēr supervaroņa paskats acīmredzami nepalīdzēja un arī traucēja redzamību spēles laiku. Tad nu no otrās dienas Nauris nolēma riskēt atsvaidzināt ļoti nepatīkamo savainojumu, bet tas acīmredzami palīdzēja gan viņam, gan komandai. Miezis maču galotnēs demonstrē spožu sniegumu un izšķir vienu spēli pēc otras.
Tikmēr laulības dzīvē atkal iestūrējis kādreizējais F-1 pilots Ralfs Šūmahers, kurš apprecējies ar savu ilggadējo draugu Etjēnu, desmitiem tūkstošu vērtās biļetes uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsēriju, Francijā dzīres pēc Parīzes “Saint-Germain” triumfa UEFA Čempionu līgā un Latvijas Olimpiskā komiteja noteikusi vadlīnijas, kā jāizturas pret agresorvalstu sportistiem.