Marta Kostjuka kļūst par pirmo ukraiņu tenisisti, kas iekļūst "French Open" pusfinālā
Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka un krieviete Mirra Andrejeva otrdien Parīzē iekļuva Francijas atklātā čempionāta pusfinālā, kur tiksies savā starpā.
WTA ranga 15. pozīcijas īpašniece Kostjuka tautieti, kura pasaules rangā ir septītā, pieveica ar 6-3, 2-6, 6-2, pirmoreiz iekļūstot kāda no "Grand Slam" turnīriem pusfinālā. Kostjukai tā bija 17. uzvara pēc kārtas māla seguma laukumos, uzvarot Madrides un Ruānas turnīros.
Abu duelis ritēja stundu un 51 minūti. Kostjuka uzvarēja pirmajā setā ar 6-3, bet zaudēja otrajā ar 2-6. Trešajā setā viņa uzvarēja četros geimos pēc kārtas pie rezultāta 2-2, punktu spēlei liekot ar pirmo mačbumbu.
Svitoļina "Roland Garros" ceturtdaļfinālā zaudēja sesto reizi. Tas ir vienīgais "Grand Slam" turnīrs, kurā viņa nav iekļuvusi labāko četriniekā. Jau ziņots, ka astotdaļfinālā Kostjuka divos setos pieveica planētas trešo raketi polieti Igu Švjonteku.
Otrā otrdienas spēlē Andrejeva (8.) ar 6-0, 6-3 apspēlēja rumānieti Soranu Kirsteu (WTA 18.). Šajā spēlē Andrejeva pilnībā dominēja, panākumu gūstot 57 minūtēs. Krievu tenisiste "French Open" pusfinālu sasniegusi otro reizi karjerā - 2024. gadā viņa apstājās tieši šajā kārtā. No visiem "Grand Slam" tieši Parīzē viņai labākie rezultāti.
Madrides turnīra finālā Andrejeva zaudēja Kostjukai. Abas spēles lietainajos laika apstākļos notika telpās. Francijas atklātais čempionāts, kas ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs, beigsies svētdien.