Romāns ar auklīti beidzas ar dubultslepkavību; vīrietim ASV piespriež mūža ieslodzījumu
ASV, Virdžīnijas štatā vīrietim, kuram bija romāns ar ģimenes auklīti, piektdien tika piespriests mūža ieslodzījums bez nosacītas atbrīvošanas par savas sievas un vīrieša slepkavību, kurš tika pievilināts uz pāra mājām kā seksuāls partneris.
Brendans Banfīlds, bijušais IRS tiesībsargājošo iestāžu darbinieks, apgalvoja, ka nošāvis Džozefu Raijenu pēc tam, kad 2023. gada 24. februāra rītā pieķēris Raienu uzbrūkam viņa sievai. Taču prokurori apgalvoja, ka Brendans Banfīlds un aukle no Brazīlijas Džuliana Peresa Magaljāša iesaistīja Raijenu shēmā, lai atbrīvotos no bērnu intensīvās terapijas māsas Kristīnes Banfīldas.
Tiesnese Penija Azkarate nosauca Banfīlda rīcību par ļaunu un izplānotu.
"Sievas, cilvēka, kuru it kā mīlējāt, dzīvības necienīšana ir gandrīz neaptverama," viņa teica, pasludinot sodu, kas Virdžīnijā ir obligāts sods par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Shēma ietvēra "pilnīgi nevainīga vīrieša ievilināšanu jūsu nāvējošajos slazdos; turpināšanu pēc slepkavībām bezrūpīgi; un ne reizi — ne reizi — nedomājot par ietekmi" uz Banfīldu četrgadīgo meitu. Brendans Banfīlds "atņēma viņai visu," sacīja Azkarate.
Papildus slepkavībai zvērinātie februārī atzina Banfīldu par vainīgu bērna apdraudēšanā, jo pāra meita slepkavību laikā bija mājās. Azkarate piesprieda Banfīldam vēl piecus gadus par šo apsūdzību un vēl trīs gadus par šaujamieroču nēsāšanu.
Runājot sprieduma pasludināšanas laikā, Banfīlds paziņoja par savu nevainību. Banfīlds teica, ka mīl savu sievu un, lai gan viņam ir bijuši romāni, viņš nekad negrasījās viņu pamest.
Askarate domas nemainīja, minot apsūdzētā nožēlas trūkumu kā iemeslu, kāpēc viņa bez vilcināšanās piesprieda viņam mūža ieslodzījumu.
Piektdienas tiesas sēdē Kristīnes Banfīldas vecākā māsa Daniela Hokere raksturoja savu māsu kā laipnu, gādīgu, uzticamu un nesavtīgu. Viņa teica, ka viņas uzauga, dzenoties pakaļ jāņtārpiņiem un guļot blakus uz grīdas guļammaisos.
"Kad viņa piedzima, "es" kļuvu par "mēs"," sacīja Hokere. "Es neesmu pārstājusi teikt "mēs", kad runāju par savu bērnību pēc viņas nāves, izņemot tagad, kad to daru, man aizraujas elpa - pauze, kas piepildīta ar mīlestību, kurai nav kur iet."
Raijena māte Deidra Fišere tiesā pastāstīja, ka viņas dēls bija "ārkārtīgi gādīgs" cilvēks, kurš rūpējās par savu vecmāmiņu un citiem tuviniekiem.
"Džo bija cilvēks, kurš ticēja cīņai par vājajiem un pat par īstiem novārtā atstātiem suņiem," Fišere sacīja, viegli iesmejoties. "Viņš iegāja dzīvnieku patversmē un izvēlējās vecākos, neglītākos suņus, atveda tos mājās un mīlēja tos gadiem ilgi."
Raijena tante Sangeta Raijena sacīja, ka Banfīlds "ne tikai atņēma mums Džo un Kristīni. Viņš centās izdzēst patiesību par to, kas viņi bija."
Banfīlda tiesas procesa laikā Magaljāša liecināja, ka viņš viņai bija teicis, ka vēlas viņu apprecēt un radīt bērnus, taču viņam vispirms bija "jāatbrīvojas" no savas sievas. Viņš nevēlējās šķiršanos, jo "viņai paliktu vairāk naudas nekā viņam", un tāpēc, ka viņš vēlējās aizgādību par meitu, sacīja Magaljāša, kurai bija 21 gads, kad viņa 2021. gadā sāka strādāt Banfīldu ģimenē.
Magaljāša arī liecināja, ka viņa un Brendans Banfīlds iestudēja ainu savā mājā Herndonā, Virdžīnijā, lai izskatītos, ka viņi ir nošāvuši vardarbīgu iebrucēju. Pāris fetiša vietnē izlikās par Kristīni Banfīldu, lai pievilinātu Raijenu uz savu māju seksuālām rotaļām, kurā tiktu izmantots nazis.
Slepkavību dienā Magaljaša gaidīja automašīnā pie mājas kopā ar meitu. Kad Raijena ieradās, viņa piezvanīja Brendanam Banfīldam, kurš gaidīja netālu esošajā "McDonald's" restorānā. Abi aizveda bērnu uz pagrabu un pēc tam devās uz guļamistabu, kur satika Raijenu. Brendans Banfīlds nošāva Raijenu un pēc tam sadūra Kristīni Banfīldu ar nazi, ko Raijens bija atnesis. Kad Magaljaša pamanīja Raijenu vēl kustamies, viņa izšāva otro šāvienu, kas viņu nogalināja.
Piektdien Banfīlds uzsvēra, ka policijas iecirknī pastāv domstarpības par teoriju, ka viņš ir uzdevies par savu sievu, sakot, ka viņam nebūtu bijis iespējams nosūtīt dažas no ziņām.
Magaljašai sods tiks piespriests Banfīlda tiesas procesa noslēgumā. Advokāti ir teikuši, ka atkarībā no viņas sadarbības ar varas iestādēm viņai varētu tikt piespriests sods, kas atbilst jau izciestajam soda laikam.