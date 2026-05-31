PSG līdzjutējs palaiž garām Čempionu līgas finālu, jo nopērk aviobiļeti nevis uz Budapeštu, bet... Bukaresti
Ar kādu traģikomisku situāciju saskāries futbola komandas Parīzes "Saint-Germain" (PSG) līdzjūtējs. Viņš bija paredzējis doties uz Budapeštu, kur tika aizvadīts Čempionu līgas fināls, tomēr tā vietā piezemējās Rumānijas galvaspilsētā.
"Es nokavēšu finālu... Es kļūdījos un rezervēju aviobiļeti uz Bukaresti. Man šķita, ka Budapešta un Bukareste ir viens un tas pats," smejoties atzina līdzjutējs. "Tagad slīcinu bēdas alkoholā un spēli skatīšos televīzijā. Viss ir kārtībā..." piebilda vīrietis, novēršoties no kameras un teatrāli izplūstot asarās.
— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026
Jau ziņots, ka Parīzes "Saint-Germain" (PSG) sestdienas, 30. maija, vakarā Budapeštā vēlreiz ierakstīja savu vārdu Eiropas futbola vēsturē, otro gadu pēc kārtas triumfējot UEFA Čempionu līgā.
Emocionālākais brīdis spēlē
Čempionu līgas fināls izvērtās saspringts - "Arsenal" jau sestajā minūtē izvirzījās vadībā, kad precīzs bija Kajs Havercs. Kamēr PSG vairumā spēles laika kontrolēja bumbu, Anglijas klubs spēlēja uz aizsardzību un ilgu laiku neitralizēja PSG uzbrukumus, saglabājot pārsvaru. Tomēr mača 65. minūtē Usmans Dembelē realizēja 11 metru soda sitienu, panākot izlīdzinājumu 1:1. Papildlaikā nevienai komandai neizdevās izraut uzvaru, tāpēc liktenis tika izšķirts pēcspēles sitienu sērijā.
Izšķirošais brīdis pienāca pēc tam, kad PSG futbolists Lukass Beraldu realizēja savu sitienu, panākot 4:3. Tas nozīmēja, ka "Arsenal" aizsargam - brazīlietim Gabrielam Magaljaesam bija jāgūst vārti, lai saglabātu savai komandai cerības uzvarēt, taču viņš sita pāri vārtiem, un PSG kļuva par čempioniem.
Viens no emocionālākajiem mirkļiem pēc fināla bija vērojams uzreiz pēc izšķirošās pendeles, kad "Arsenal" aizsargs Gabriels Magaljaess, apzinoties savu kļūdu, palika stāvam laukumā ar rokās satvertu galvu. Kamēr PSG futbolisti un līdzjutēji līksmoja par izcīnīto titulu, pie sava tautieša pirmais piesteidzās Parīzes kluba kapteinis Markinjoss. Tā vietā, lai pievienotos komandas biedru svinībām, viņš apskāva sarūgtināto Gabrielu un centās viņu mierināt.
Marquinhos comforts his international teammate Gabriel after his penalty miss costs Arsenal the Champions League…🇧🇷🥺 #arsenal #psg #championsleague
"Šis tituls ir vēl nozīmīgāks nekā pagājušajā gadā, jo jau pirms spēles zinājām, cik grūti būs spēlēt pret "Arsenal"," pēc mača sacīja PSG treneris Luiss Enrike. "Kā klubam un pilsētai tas ir neticami sasniegums. Domāju, ka visas sezonas gaitā bijām to pelnījuši. Fināls bija īsta cīņa," uzsvēra treneris.