Latvijas volejbolistes cīnās līdz galam, tomēr zaudē Rumānijai pēc pieciem setiem
Latvijas sieviešu volejbola izlase piektdien Rīgā aizvadīja spraigu un emocionālu CEV Eiropas līgas spēli, taču pēc piecu setu cīņas ar 2-3 (25:23, 25:20, 18:25, 20:25, 14:16) piekāpās turnīra favorītei Rumānijai.
Latvijas volejbolistes pirmos divus setus aizvadīja pārliecinoši, uzbrūkot daudzveidīgi un precīzi. Pirmajā setā trīs punktus ar bloku guva Anna Rīta, pieliekot punktu setam, savukārt otro setu mājinieces noslēdza ar bloku, ko veica Karmena Struka. Trešajā un ceturtajā setā Rumānijas volejbolistes palielināja tempu – agresīvāk servēja un pārņēma spēles iniciatīvu.
Latvijas komanda atspēlēja sešas setbumbas, tomēr trešo setu zaudēja ar 18:25, bet ceturtajā pārsvars jau bija pārāk liels, lai to atspēlētu. Izšķirošajā setā rumānietes sākumā ieguva četru punktu pārsvaru, taču mājiniecēm izdevās izlīdzināt spēles gaitu un pat iegūt divu punktu pārsvaru (12:10). Tomēr pēdējais vārds bija pretiniecēm, kuras guva trīs punktus pēc kārtas un izcīnīja grūtu uzvaru Rīgā.
Latvijas izlases rindās visvairāk punktu guva Marta Kamēlija Levinska – 20, pa 12 punktiem iekrāja Paula Nikola Ņečiporuka un Karmena Struka. Anna Rīta ar bloku guva piecus no saviem septiņiem punktiem, bet pa sešiem punktiem spēlē ieguva Megija Dambrehta un Anija Jurdža. Rumānijas komandā 27 punkti Adelinai Budai-Ungureanu.
Rumānijas izlases galvenais treneris Gijermo Ernandess izcēla Latvijas komandas servi, ar ko visas spēles gaitā viešņām bijis grūti tikt galā, kā arī spēli blokā. “Īpaši novietojumā ar Levinsku un Jurdžu pie tīkla, kur kopā ar bloķētājām viņas veidoja ļoti spēcīgu bloku. Mums izdevās ar maiņām paātrināt savu spēli, ar ko Latvijas komanda vairs tik labi netika galā aizsardzībā,” sacīja treneris. “Tas nav attaisnojums, taču vakar ielidojām Rīgā ļoti vēlu un netikām patrenēties. Bija grūti uztvert spēles ritmu un spēles sākumā komanda izskatījās dezorientēta, tāpēc spēle izvērtās ļoti grūta un esmu priecīgs par to, ka beigās izdevās uzvarēt.”