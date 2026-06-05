Ļebedevs ierindojas 11. vietā spīdveja "Grand Prix" posmā Mančestrā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs piektdien Mančestrā pasaules spīdveja čempionāta trešajā “Grand Prix” posmā, pēc pieciem braucieniem, kuros viņš ieņēma attiecīgi trešo, ceturto un trīs otrās vietas, kopā ieguva septiņus punktus un ierindojās 11. vietā.
Lai iekļūtu pusfinālā, Ļebedevam vajadzēja iegūt par vienu punktu vairāk, jo tuvākie priekšā esošie konkurenti ar tādu pašu punktu skaitu bija izcīnījuši pa uzvarai braucienos.
Finālā polis Bartošs Zmarzliks cīnījās ar trīs austrāliešiem un jau pirmajā līkumā avarēja, tiekot izslēgts no sacensībām. Fināls atsākās ar trīs Austrālijas braucējiem, no kuriem uzvaru svinēja Makss Friks, otrais bija Breidijs Kērcs un trešo vietu guva Džeks Holders.
Sestdien turpat Mančestrā norisināsies sezonas ceturtais posms. Pēc trīs posmiem kopvērtējuma līderis ar 46 punktiem ir Zmarzliks, kuram otrajā vietā ar 45 punktiem seko Kērcs, bet trešais ar 41 punktu ir Holders. Ļebedevs ar 20 punktiem ieņem 11. pozīciju.
2026. gadā "Grand Prix" sezonā paredzēti desmit posmi, no kuriem astotais augusta sākumā norisināsies Rīgā, bet noslēdzošais sezonas posms septembra beigās paredzēts Polijā. Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, kamēr par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks.