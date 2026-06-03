Cirkins, kurš izteicis vēlmi pārstāvēt Latvijas futbola izlasi, pametīs Anglijas Premjerlīgas klubu
Aizsargs Denniss Cirkins, kurš martā piedalījās Latvijas futbola izlases treniņnometnē, karjeru neturpinās Anglijas futbola premjerlīgas vienībā "Sunderland", savā "Instagram" profilā pavēstīja sportists.
Aizsarga vienošanās ar "Sunderland" noslēgsies šovasar un viņš paziņoja, ka līgumu nepagarinās. Cirkins pievienojās "Sunderland" 2021. gadā, kad Sanderlendas komanda spēlēja Anglijas pēc spēka trešajā līgā. Pērn viņš palīdzēja "Sunderland" atgriezties Anglijas spēcīgākajā līgā.
Šosezon Sanderlendas vienība Anglijas premjerlīgā ierindojās septītajā pozīcijā un izcīnīja ceļazīmi uz UEFA Eiropas līgas pamatturnīru. Cirkins "Sunderland" rindās laukumā devās 126 mačos un guva astoņus vārtus. Šosezon viņš aizvadīja tikai astoņas spēles.
Cirkins šī gada martā tika izsaukts uz Latvijas futbola izlases nometni. Latvijas Futbola federācija paziņoja, ka sportists, kuram ir latviešu saknes, ieguvis Latvijas pilsonību, taču, lai mainītu futbola piederību, nepieciešams laiks. Vasarā viņš nav izsaukts uz Baltijas kausa spēlēm, taču LFF prezidents Vadims Ļašenko norādījis, ka viņa iespējamā debija varētu notikt rudenī.