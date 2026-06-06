Austrālijā pēdējo trīs nedēļu laikā noticis jau trešais nāvējošais haizivs uzbrukums
Nirējs kopā ar ģimeni veica zemūdens makšķerēšanu Rietumaustrālijas piekrastē, kad viņu sakoda 4,5 metrus gara haizivs.
Austrālijā miris 35 gadus vecs vīrietis, kuru sakodusi liela haizivs, ziņo štata policija.
"The Independent" vēsta, ka vīrietim tika uzbrukts, kad viņš veica zemūdens makšķerēšanu kopā ar ģimeni netālu no Maiklmasas salas Rietumaustrālijas dienvidu krastā, netālu no Olbani pilsētas.
Incidents notika sestdienas rītā ap plkst. 11.30, un vīrietis tika nogādāts krastā ar laivu. Vairākas mediķu brigādes viņam sniedza palīdzību notikuma vietā vairāk nekā divas stundas, taču, kā ziņo policija, nespēja viņu atdzīvināt.
Vīrieti, kura identiāti policija vēl nav atklājusi, sakodusi, iespējams, 4,5 metrus gara haizivs, paziņoja štata varasiestādes.
Štata vadība mudināja cilvēkus ievērot papildu piesardzības pasākumus Maiklmasas salas apgabalā un ievērot vietējos ieteikumus par pludmales slēgšanu.
"35 gadus vecs vīrietis kopā ar ģimeni nodarbojās ar zemūdens makšķerēšanu pie Maiklmasas salas, kad viņam uzbruka haizivs," paziņojumā norādīja Rietumaustrālijas policija. "Viņš tika nogādāts atpakaļ krastā ar laivu, kur viņu sagaidīja mediķi. Diemžēl viņu neizdevās atdzīvināt."
Sestdienas rīta incidents ir trešais nāvējošais haizivju uzbrukums Austrālijā pēdējo trīs nedēļu laikā. 24. maijā 39 gadus vecs vīrietis nomira pēc haizivs uzbrukuma, makšķerējot Lielajā Barjerrifā, un 16. maijā vīrietis nomira pēc tam, kad viņu kājās sakoda lielā baltā haizivs Pakava rifā pie Rietumaustrālijas Rotnestas salas.
16. maija uzbrukuma upuris ir identificēts kā 38 gadus vecais Stīvens Mataboni. Viņu no ūdens izvilka vīrietis, kurš uzbrukuma brīdī bija kopā ar viņu, bet, kad viņu laiva stundu vēlāk sasniedza krastu, viņš tika pasludināts par mirušu.
"Ir diezgan šausminoši redzēt to notiekam jūsu acu priekšā," sacīja policijas inspektore Eleina Bērnsa, piebilstot, ka viņi sniedz visu iespējamo atbalstu vīrieša trim biedriem.
Austrālijā tiek ziņots par aptuveni 20 haizivju uzbrukumiem gadā, taču lielākā daļa no tiem nav letāli. Saskaņā ar "ABC News" datiem, pēdējās desmitgadēs valstī vidēji gadā ir reģistrēti trīs nāves gadījumi haizivju uzbrukumu dēļ.
Šogad jau ir bijuši četri nāves gadījumi, un 12 gadus vecais Niko Antiks nomira slimnīcā dažas dienas pēc tam, kad 18. janvārī viņam uzbruka buļļa haizivs pie Sidnejas pludmales.