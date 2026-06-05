Šrilankas šķēpmetējs triumfē Dimanta līgā ar iespaidīgu metienu pāri 90 metriem. VIDEO
Romā aizvadītajās "Dimanta līgas" sacensībās, vīriešu šķēpmešanā par pamatīgu intrigu parūpējās Šrilankas šķēpmetējs Rumešs Taranga Patiražs. Otrajā metienā viņš sasniedza rezultātu 92,62m, kļūstot par pirmo Šrilankas sportistu, kas šķēpu raidījis tālāk par 90 metriem.
Sportists jau pirmajā metienā ar 84,49m kļuva par sacensību līderi, bet valsts rekordu viņš sasniedza otrajā piegājienā. Pārējos metienus Patiražs izlaida. Jāpiemin, ka viņa sasniegtais rezultāts ir astotais visu laiku tālākais metiens pasaules vēsturē.
Taču Romā netika sasniegti izcili rezultāti tikai šķēpmešanā! 100 metru sprintā triumfēja amerikānietis, olimpiskais čempions Noa Lails, kas distanci veica 9,88 s, apliecinot skatītājiem savu fenomenālo formu. Sieviešu 200 m distancē uzvaru svinēja Sentūsijas zvaigzne Džuliēna Alfrēda ar 21,93 s, pārspējot pasaules čempioni Melisu Džefersoni-Vudenu, kura finišēja pēc 22,17 sekundēm.
Itālijas triumfēja arī mājinieki: Leonardo Fabbri izcīnīja uzvaru lodes grūšanā (22,14 m), Endijs Diazs triumfēja trīssoļu lēkšanā (17,59 m), bet Mateo Sioli uzvarēja augstlēkšanā (2,28 m).
Sacensību programmā izcēlās arī citi pasaules līmeņa sportisti: Francijas Gabriels Tuals triumfēja 800 m (1:43,98) distancē, Norvēģijas Henriete Jēgera 400 m (49,60) sprintā, Lielbritānijas Džordžina Hantera Bela — 1500 m (3:58,63) distancē. Bet kārtslēkšanā ar 4.80m triumfēja Lielbritānijas sportiste Mollija Koderija, kas pārspēja Olimpisko čempioni Ninu Kenediju un šveicienti Angeliku Moseri. Visi rezultāti ŠEIT.