Miezis pēdējās sekundēs nokārto Latvijas 3x3 basketbolistiem uzvaru Pasaules kausa spēlē
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, ceturtdien Varšavā svinēja uzvaru Pasaules kausa spēlē, izcīnot otro panākumu trīs cīņās.
Ar septīto numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.).
Izšķirošo grozu 3,7 sekundes pirms spēles laika beigām ar pustālo metienu guva Miezis.
Miezis sakrāja astoņus punktus un divas rezultatīvas piespēles, Lasmanis - septiņus punktus un piecas atlēkušās bumbas, Lācis - piecus punktus un četras atlēkušās bumbas, bet Raimo - punktu un četras atlēkušās bumbas.
Pretiniekiem piecus punktus guva Filips Novotnijs.
B grupā Čehijai un Latvijai ir pa divām uzvarām trīs cīņās, ASV un Mongolijai ir pa uzvarai divās spēlēs, bet Polija ir divreiz zaudējusi.
Plkst. 22.10 Latvijas izlase spēlēs ar Mongoliju (10.). Mačus tiešraidē translē "YouTube" kanāls "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Latvieši otrdien ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.).
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astotdaļfinālā ar kādu no C grupas komandām.
Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase grupā uzvarēja trīs no četrām spēlēm un iekļuva astotdaļfinālā.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi.