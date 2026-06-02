Riks Adelmans Basketbola Slavas zāles uzņemšanas ceremonijā.
Šodien 15:19
Miris Basketbola slavas zālē uzņemtais treneris Riks Adelmans
Pirmdien 79 gadu vecumā miris kādreizējais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu treneris Riks Adelmans.
Trenera karjerā Adelmana vadītās komandas uzvarēja 1042 spēlēs, kas viņu ierindo desmitajā vietā uzvarām bagātāko treneru sarakstā. Tikai četriem treneriem - Petam Railijam, Gregam Popovičam, Džerijam Slounam un Džordžam Kārlam - bija vairāk aizvadīto spēļu un lielāks uzvaru procents.
Ar Adelmanu pie stūres Portlendas "Trail Blazers" divreiz sasniedza NBA finālu. Adelmans NBA vadīja arī Sakramento "Kings", Hjūstonas "Rockets", Minesotas "Timberwolves" un Goldensteitas "Warriors".
Bijušais saspēles vadītājs Adelmans NBA spēlēja pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados.
2021. gadā Adelmans tika uzņemts Basketbola Slavas zālē.