Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kalvītis komentē Harija Vītoliņa nākotni pie izlases stūres
Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis laikrakstam "Diena" atklājis, ka pagaidām nesteigsies attiecībā uz lēmumiem par sadarbības turpināšanu ar vīriešu izlases treneri Hariju Vītoliņu.
Pēc 2026. gada pasaules čempionāta hokejā līgums ar vīriešu izlasi noslēdzies Harijam Vītoliņam. Viņš trenera grožus no Boba Hārtlija pārņēma 2021. gada vasarā, pirms 2022. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra. Vītoliņa vadībā iegūti divi labākie rezultāti pasaules čempionātos - bronza 2023. gadā un sestā vieta šogad.
"Šobrīd mums nepieciešama neliela pauze, lai iznalizētu, jo ir noslēdzies zināms posms, domāju, ka pie kādiem lēmumiem nonāksim vasaras vidū. Šobrīd mums nav arī tāda ugunsgrēka, lai domātu ļoti strauji," par lēmumiem attiecībā uz Hariju Vītoliņu teica Aigars Kalvītis. Kopā ar Vītoliņu noslēdzies gandrīz piecu gadu cikls.
Viņš vēl pirms šī gada pasaules čempionāta neslēpa, ka labprāt sezonas laikā strādātu ari kādā klubā, taču, esot izlases trenerim, abus amatus apvienot neesot vienkārši. Līdz šim viņš kā galvenais strādājis Šveices un Krievijas klubos - pēdējo reizi "Davos" vienībā 2018./2019. gadā, kad sezonas vidū aizstāja atlaisto Arno del Kurto.
2027. gada pasaules čempionātā Latvijas hokejisti provizoriski spēkosies pret Šveices, Somijas, Zviedrijas, Slovākijas, Austrijas, Slovēnijas un Ukrainas izlasēm. Turnīrs gaidāms no 14. līdz 30. maijam. Rīga un Somija nesen ieguva 2030. gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības.