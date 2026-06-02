Latvijas 3x3 sieviešu izlase Pasaules kausu sāk ar uzvarām, šodien pirmās spēles vīriešiem
Pirmdien, 1. jūnijā, ar diviem panākumiem 2026. gada Pasaules kausu 3x3 basketbolā sāka Latvijas sieviešu izlase, bet vīriešiem pirmās divas spēles gaidāmas šodien, 2. jūnijā.
Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā pirmdien Pasaules kausa finālturnīru sāka ar diviem panākumiem. Latvijas izlase, kas sacensībās ir izsēta ar 15. numuru, C grupas pirmajā mačā ar 14:11 pārspēja Filipīnas (17.).
Ar pieciem punktiem Latvijas vienībā izcēlās Strautmane un Miščenko, kuras iekrāja arī attiecīgi piecas un astoņas atlēkušās bumbas, bet pa diviem punktiem guva Vihmane un Cirša. Pretinieču rindās piecus punktus iekrāja Keisija Dela Rosa.
Otrajā cīņā latvietes pirmdien ar 21:13 apspēlēja Itāliju (11.). Vihmane guva septiņus punktus, Strautmane sakrāja sešus punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet pa četriem punktiem guva Miščenko, kuras kontā arī trīs rezultatīvas piespēles, un Cirša. Pretinieču rindās sešus punktus guva Katerina Gilli.
Turnīru tiešraidē var vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel". Latvijas basketbolistes C grupā spēlēs arī ar Ķīnu (3.) un Vāciju (6.). Pirmās vietas ieguvējas uzreiz nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas astotdaļfinālā cīnīsies ar kādu no B grupas komandām.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles Pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar septīto numuru, plkst. 20.20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV (2.), bet plkst. 22.35 paredzēts mačs pret Poliju (16.) B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas (10.) un Čehijas (15.) basketbolisti.
Pirmās vietas ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astotdaļfinālā. Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēs sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnīsies trešo reizi.