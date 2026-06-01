Sporta zvaigznes
Šodien 09:30
Mūžībā devies slavenais sporta komentētājs un pirmais Latvijas snūkera čempions Vladimirs Siņicins
Svētdien, 31. maijā, Vācijā mūžībā devies slavenais sporta komentētājs un pirmais Latvijas snūkera čempions Vladimirs Siņicins (1952-2026).
Kā ziņo mediji, Siņicins Vācijā, spēlējot ar draugiem snūkeru, sajutās slikti, pēc kā viņš tika nogādāts slimnīcā, kur apstājās viņa sirds. Nāves cēlonis bija aortas plīsums.
Vladimirs Siņicins absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā skaitļojamu mašīnu speciālists, bet vēlāk ieguva žurnālista izglītību Latvijas Universitātē. 1981. gadā viņš uzsāka darbu Latvijas Televīzijā kā sporta komentētājs, bet 2000. gadā sāka komentēt spēles “Eurosport” kanālā. Arī šogad, būdams 73 gadus vecs, Siņicins komentēja snūkera pasaules čempionātu. Jāpiebilst, ka Siņicins ir arī pirmais Latvijas čempions snūkerā - viņš šo titulu izcīnīja 1995. gadā.