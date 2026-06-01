Ralfs Freibergs atvadās no Latvijas hokeja izlases
Latvijas aizsargs Ralfs Freibergs ir noslēdzis karjeru Latvijas hokeja izlasē, hokejists pirmdien paziņoja raidierakstā "Freibja podkāsts".
Kopā ar Latvijas izlasi 35 gadus vecais Freibergs Šveicē izcīnīja sesto vietu pasaules čempionātā, Latvijas izlasei ceturtdaļfinālā ar 0:2 piekāpjoties Norvēģijai.
"Ralfs Freibergs ir aizvadījis savu pēdējo spēli izlasē," teica aizsargs. "166. spēle pret Norvēģiju - tā bija mana pēdējā spēle Latvijas izlasē."
"Visu čempionāta laiku par to esmu domājis, visu laiku tas bija zemapziņā, un sagaidīju īsto brīdi, kad pēc desmit pasaules čempionātiem un trīs olimpiskajām spēlēm pateikt, ka pietiek" teica Freibergs.
"Ir divējādas sajūtas. Tas ir vairāku faktoru iespaidā," saka hokejists. "Es saprotu, ka man jau ir 35 gadi. Katram spēlētājam ir savs termiņš. Domāju, ka mans termiņš ir pienācis."
Freibergs norādīja, ka tas nav steigā pieņemts lēmums.
Viņš uzsvēra, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc bija grūti beigt spēlēt izlasē, ir līdzjutēji.
"Tas, ko spēlētāji izjūt pavasaros Latvijas izlasē, viņi neizjūt nekur citur dzīvē. Varbūt Nacionālajā hokeja līgā, kur man nesanāca uzspēlēt," skaidro Freibergs.
Šveicē Freibergs astoņās spēlēs pie rezultativitātes punktiem netika, nopelnot divas soda minūtes.
Desmit pasaules čempionātos Latvijas izlasē aizsargs 73 spēlēs ir sakrājis 15 (2+13) rezultativitātes punktus, 2023. gadā palīdzot Latvijas valstsvienībai izcīnīt bronzas godalgas.
Šosezon Freibergs Vītkovices "Ridera" komandā 35 Čehijas čempionāta mačos atzīmējās ar četrām rezultatīvām piespēlēm.