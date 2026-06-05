Latvijas volejbola izlase Eiropas līgas mačā pārspēj Rumāniju
Latvijas vīriešu volejbola izlase piektdien Rīgā pārliecinoši sāka Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas turnīru, ar 3-0 (25:22, 25:21, 25:22) pārspējot pagājušā gada pasaules čempionāta dalībnieci Rumāniju.
“Bija svarīgi iesākt ar uzvaru, lai mēs kā komanda pēc deviņu mēnešu pārtraukuma sajustu, kā ir uzvarēt. Katrs gūtais punkts mums deva mazu rāvienu uz priekšu,” spēles nozīmi izcēla Latvijas izlases kapteinis Kristaps Šmits, kurš guva 10 punktu. Rezultatīvākais mājinieku sastāvā ar 17 punktiem bija Renārs Pauls Jansons, bet par mača labāko spēlētāju atzina cēlāju Edvīnu Skrūderu. Viesu labā pa 13 punktiem guva Bela Floriāns Barta un Aleksandru Rata.
Rumānija labāk iesāka spēli, ar divām netveramām servēm ieliekot pamatu pirmajam izrāvienam. Turpinājuma gan latvieši pārtvēra spēles iniciatīvu un visos trīs setos izšķirošo pārsvaru ieguva jau to vidusdaļā. Treneris Krastiņš izcēla servi, kas izdevusies nepieciešamajā līmenī. “Nebija jau tik vienkārši. Arī viņi spēles sākumā labi uzservēja, mazliet pārsteidza ar serves veidu, ko iepriekš nebija pielietojuši. Bijām gatavi tam, ka tā var notikt. Svarīgi bija necelt paniku, kas kopumā izdevās. Sakarīgi nospēlējām arī blokā,” sacīja Latvijas izlases treneris.
“Tikai pašās beigās, kad jau sākām sajust uzvaras tuvumu, tad atļāvām viņiem reizes četras iesist punktu no mūsu rokām. Skaidrs, ka viņiem bija jācenšas riskēt, viņiem nāca kļūdas un tas mums atviegloja galotni, kad neizbēgami arī stresiņš piezogas.”
Uģim Krastiņam tā bija pirmā oficiālā spēle kā Latvijas valstsvienības galvenajam trenerim. Kaptenis Šmits piebilda, ka svarīgi bijis izvairīties no pašu kļūdām, kā arī turēt bumbu spēlē. “Grūtās bumbas piesedzām ar blociņu, lai rastos vairāk iespēju uzbrukt. Rumāņiem šodien arī spēle nevedās. Viņi paši saka, ka vietējo protestu dēļ bijis maz treniņu, taču domāju, ka tās ir tikai atrunas. Neviens neiet laukumā bez motivācijas uzvarēt,” uzsvēra Šmits.
Rumānijas volejbolisti sestdien pulksten 18.00 spēlēs pret Kosovu, bet Latvijas izlase pret kosoviešiem Komandu sporta spēļu hallē spēlēs svētdien pulksten 16.30.