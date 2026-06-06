Foto: Kawasaki Racing EU
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Šodien 20:09
Latvijas motosportists Pauls Jonass MXGP kvalifikācijā iekļūst labāko sešiniekā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien Ķeguma trasē "Zelta Zirgs" izcīnīja sesto vietu pasaules čempionāta motokrosā astotā posma kvalifikācijā MXGP klasē.
Uzvaru izcīnīja beļģis Lukass Kūnens, kurš par nepilnām četrām sekundēm pārspēja nīderlandieti Džefriju Herlingsu. Jonass finišā zaudēja 39 sekundes, bet Markuss Kokins atpalika par apli un ierindojās 22. vietā.
MX2 klasē nepārspēts bija Lukasa Kūnena brālis Saša, par nepilnām septiņām sekundēm pārspējot itāli Valērio Latu. Jānis Mārtiņš Reišulis zaudēja 24 sekundes un bija septītais, bet Kārlis Mārtiņš Reišulis ciešā cīņā par labāko desmitnieku palika 11. pozīcijā.
Svētdien MX2 klasei sacensību braucieni būs plkst. 13.15 un plkst. 16.10, bet MXGP klasē - plkst. 14.15 un plkst. 17.10. Pasaules čempionāta ieskaišu braucienus translēs kanālā "Go3 Sport Open".