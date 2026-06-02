Leģendārā Serēna Viljamsa pēc teju četru gadu pārtraukuma atgriezīsies tenisā
ASV tenisiste Serēna Viljamsa atgriezīsies tenisa kortos nākamnedēļ, kad Londonas "WTA 500" turnīrā piedalīsies sieviešu dubultspēlēs, pirmdien paziņoja turnīra organizatori.
44 gadus vecā Viljamsa, kura 23 reizes ir uzvarējusi "Grand Slam" turnīru vienspēļu sacensībās, profesionāli nav spēlējusi kopš zaudējuma 2022. gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā. Viljamsa kopā ar ziņojumu "Labas ziņas izplatās ātri" publicēja video, kurā viņa ir redzama kortā.
Viņas atgriešanās laukumā tiek reklamēta kopš decembra, kad viņa atgriezās antidopinga programmā. Tas ir priekšnoteikums, lai atkal spēlētu WTA tūrē. Amerikānietei Londonas turnīrā ir piešķirts īpašais ielūgums sieviešu dubultspēļu sacensībās. Tiek ziņots, ka viņa spēlēs kopā ar 19 gadus veco kanādieti Viktoriju Mboko.
""Queen's Club" korti šķiet ideāla vieta, kur sākt šo nākamo nodaļu," sacīja Viljamsa. "Zāle man ir sniegusi dažus no manas karjeras nozīmīgākajiem brīžiem," saka Viljamsa.
ASV tenisiste "Grand Slam" turnīros 23 reizes ir uzvarējusi vienspēlē, 14 reizes - sieviešu dubultspēlē un divreiz - jauktajā dubultspēlē. Viņas kontā ir arī uzvara vienspēlē 2012. gada olimpiskajās spēlēs Londonā, kā arī trīs uzvaras sieviešu dubultspēlē (2000., 2008., 2012.).