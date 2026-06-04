Andrejeva aptur Kostjukas uzvaru sēriju un sasniedz "French Open" finālu
Krieviete Mirra Andrejeva ceturtdien Parīzē iekļuva Francijas atklātā čempionāta finālā.
Pasaules ranga astotā rakete Andrejeva pusfinālā ar 6-1, 6-3 pārspēja Ukrainas tenisisti Martu Kostjuku (WTA 15.), kura astotdaļfinālā divos setos bija pieveikusi planētas trešo raketi polieti Igu Švjonteku un ceturtdaļfinālā - tautieti Elinu Svitoļinu (WTA 7), pirmoreiz iekļūstot kāda no "Grand Slam" turnīriem pusfinālā.
19 gadus vecā Andrejeva pārtrauca Kostjukaas 17. uzvaru sēriju māla seguma laukumos, pirmoreiz sasniedzot "Grand Slam" turnīru finālu.
No četrām pusfinālistēm Andrejeva ir vienīgā, kura līdz šim bija sasniegusi "Grand Slam" turnīru pusfinālu, 2024. gadā iekļūstot pusfinālā "Roland Garros".
Otrā pusfinālā ceturtdien tiekas Polijas tenisiste Maja Hvaliņska (WTA 114.) un krieviete Diana Šnaidere (WTA 23.).
Francijas atklātais čempionāts, kas ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs, beigsies svētdien.